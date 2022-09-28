 

Выгодные условия: для каких квартир снизят ставку по ипотеке

28.09.2022, 11:30, Разное
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Ипотека является одним из самых популярных в России способов
приобретения недвижимости. Даже в условиях мировой экономической нестабильности
граждане нашей страны стремятся купить новое жилье. Благо, власти разработали
ряд льготных программ, позволяющих банкам выдавать кредиты на дома или квартиры
на максимально выгодных условиях.

Так, в скором времени в России могут снизить процент по
ипотеке для определенной категории жилья. Об этом сообщает газета
“Известия” со ссылкой на руководителя государственной компании
“Дом.РФ” Виталия Мутко. По словам чиновника, новые правила
кредитования коснутся квартир с большим метражом.

Оформить кредит со сниженной ставкой смогут граждане,
претендующие на семейную ипотеку. Сегодня квартиры по данной программе можно
взять в ипотеку со ставкой шесть процентов.

Меж тем, эксперты отмечают, что большая часть семей с детьми
хотели бы приобрести недвижимость площадью более 55 квадратных метров. Меж тем,
большинство квартир в новостройках – однокомнатные, поэтому гражданам трудно
купить жилье с несколькими комнатами. Данная мера, уверены специалисты, поможет,
как потенциальным покупателям, так и продавцам недвижимости.

По мнению представителя компании “Этажи” Татьяны
Решетниковой, при сохранении размера ежемесячного платежа и снижении ставки по
ипотеке всего на один процент граждане смогут приобрести квартиру дороже более
чем на 11%, а при снижении ставки на два процентных пункта – более 25%.


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