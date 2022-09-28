 

Кара Делевинь появилась на парижской Неделе моды после скандальных фото из аэропорта

28.09.2022, 11:00, Разное
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Похоже, супермодель Кара Делевинь решила восстановить свой имидж после того, как в начале месяца разгуливала по аэропорту босиком и позировала папарацци в непотребном состоянии. Накануне она появилась на светском мероприятии в рамках Недели моды в Париже в гламурном образе. Кара облачилась в длинный черный пиджак с поясом от бренда Cara Loves Karl — ее коллаборации с самим Карлом Лагерфельдом — на голое тело и замшевые ботфорты на каблуках, а дополнила тотал-блэк настроение ярко-красной помадой. 

Стоит отметить, что Кара выглядела более свежо, нежели в предыдущие недели. Начиная с 5 сентября, когда в сети появились провокационные снимки папарацци из аэропорта Ван Найс, поклонники модели всерьез обеспокоились ее физическим и ментальным состоянием. Фото не оставляют никаких сомнений в том, что Кара была неадекватна и не отвечала за свои действия. 

Через неделю после приключений Кары в аэропорту у дома модели заметили ее старую подругу Марго Робби — актриса выходила из гостей в слезах. Тогда источники таблоида TMZ сообщили, что приятели Делевинь настаивают на том, чтобы она отправилась в реабилитацию. Отметим, что пагубные привычки Кары Делевинь — не секрет в Голливуде. Ее неоднократно замечали в нетрезвом состоянии.

Отметим, что друзья Кары объясняют ее срыв тем, что модель разочаровалась в профессии. Оказывается, она всегда мечтала стать серьезной актрисой, и модельный бизнес ей не слишком интересен. Делевинь, действительно, делает кое-какие шаги в кинобизнесе (чего стоят “Отряд самоубийц” и “Валериан и Город тысячи планет”), однако пока не добилась больших успехов. Кроме того, известно, что Каре пришлось продать любимый дом, после чего она впала в депрессию. 


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