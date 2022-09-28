Хейли Бибер ответила хейтерам, которые считают, что она увела Джастина у Селены Гомес

Накануне 25-летняя Хейли Бибер стала гостьей подкаста “Зови ее папочкой”, где окончательно развеяла слухи о том, что отбила своего супруга Джастина Бибера у его бывшей возлюбленной Селены Гомес. Когда ведущий уточнил, связывали ли Хейли и 28-летнего Джастина какие-либо отношения, пока она был с Гомес, Хейли ответила:

Это полное безумие. Я же никогда об этом не говорила. Большая часть хейта звучит так: “О, ты украла его”. Речь идет о том, чтобы люди знали правду.

Супермодель подчеркнула, что страдает от зависти и ненависти в сети уже несколько лет. Она не первый раз просит недоброжелателей прекратить на нее нападать.

Прошло достаточно времени. Я занимаюсь своими делами. Я ничего не делаю, я ничего не говорю. Оставьте меня в покое, пожалуйста, – говорила она ранее. – Я умоляю вас. Правда. Это моя единственная просьба. Будьте несчастны где-нибудь в другом месте, пожалуйста.

Отметим, что годом ранее на красной дорожке бала Met Gala, куда они вышли вместе с Джастином, толпа начала дразнить Хейли, выкрикивая имя Селены.

Две недели назад Хейли и Джастин Бибер отметили четвертую годовщину свадьбы. В 2018 году Джастин сделал своей избраннице предложение, и уже через пару месяцев они тайно поженились на Багамах. Кстати, познакомил пару отец девушки, актер Стивен Болдуин, причем прямо за кулисами концерта певца в далеком 2009 году, когда Хейли было всего 13 лет.

С Селеной Гомес Бибер встречался с 2010 по 2014 год. После расставания с певицей он закрутил пару мимолетных романов, а позже и вовсе пустился во все тяжкие, изрядно подпортив репутацию. Тогда же в СМИ появились и первые слухи о его романе с Хейли.

Джастин и Селена (2011)