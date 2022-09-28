Мнение: Кого напугал Медведев?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разоблачил коллективный Запад и НАТО, вероломно напавших на российских военных, мирно проводивших спецоперацию на Украине. И врезал правду в матку, мол, наши враги, Запад и НАТО на Украине грозят «самому существованию нашего государства». Мол, в рамках самообороны Россия вполне можем применить ядерное оружие.

А чтобы переводчики на Западе и в НАТО помучились с переводом последнего медведевского предупреждения, автор вписал в текст обороты, которые и россиянину-то трудно понять, а уж не россиянину – и подавно. «Фонтаны диарейной демагогии…», «словесный понос», «вторичные блинкины и салливаны», «брызгая атлантической слюной», «молодая умом лондонская тётя», «военный угар с недолгими паузами на причудливые наркотические сны»…

Дословно:

«…Приходится напомнить ещё раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо … Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства ….

На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда ещё остаётся. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф.

Вопрос в другом. Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…»

Отсюда

О последнем предупреждении Дмитри Медведева написал еще вчера вечером. Последнем – не в том смысле, что больше зампред Совбеза России предупреждать не будет, последним – в смысле последним по времени…

Последнее предупреждение Медведева, похоже, сильно напугало кого-то. Во всяком случае, редакторы ЖЖ поспешили запрятать мой текст поглубже в недрах ЖЖ, убрали его из топов… Взбзднули?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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