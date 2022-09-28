Пора сжалиться над собой: почему вашим самым большим врагом являетесь только вы сами

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько раз в день вы обзываете и критикуете себя за задания, которые не успеваете закончить вовремя, за какую-то реакцию, реплику или просто за то, что забыли полить цветы перед выходом из дома? Приложили бы вы больше усилий для избавления от этой привычки, если бы узнали, что самоосуждение — верный способ сделать себя своим же главным врагом?

Самокритика — работа против себя

Постоянное навешивание на себя ярлыков и осуждение — верный способ подорвать внутренний мир и быть в постоянно стрессе. Вы будете вечно недовольны собой, своими отношениями с другими, действиями. А это, по мнению специалистов, одна из самых распространенных форм самоуничижения.

Как это ни парадоксально, всем нам гораздо легче быть хорошими для других, чем для себя. Нам легче судить себя, чем ценить, потому что это подготавливает к худшим вариантам — к негативу от других, к неудачам, к неблагополучным отношениям. Более того, сразу находится объяснение и оправдание почти всему, что не получается. Ведь осуждать и критиковать себя проще.

Быть самому себе лучшим другом

Что это значит? Это умение позаботиться о себе, и не в смысле «выживать», а именно заботиться, быть своим доверенным лицом, опорой и источником удовлетворения. Это значит просто уважать и любить себя.

Признание того, как вы проявляете себя в качестве злейшего врага, и превращение в лучшего друга — это две вещи, которые мы все должны сделать. Единственное неизвестное значение — момент, когда нужно начать работу. Для некоторых он наступает после болезненного эпизода, кризиса в личной жизни или происшествия, заставляющего задуматься. Однако лучше не ждать, пока драма перейдет к делу. Запустите этот процесс как только поймете, что что-то можно изменить к лучшему.

Незаметное саботирование

Вот несколько способов, которыми вы саботируете себя, не осознавая этого:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Атакуете себя критикой, чтобы вас никогда не застал врасплох кто-то с негативным мнением. Доверяете другим больше, чем себе. Наполняете себя разочарованием и подпитываете тревогу из-за того, что заботитесь о комфорте других больше, чем о своем собственном. Создаете нереалистичные ожидания, когда ставите какие-то высокие цели, а затем обвиняете себя в том, что не достигли их. Ждете, что кто-то или что-то еще придет, чтобы «спасти» вас или разрешить различные ситуации, в которых вы находитесь. Принимаете сложные решения и ждете подходящего момента или мотивации действовать. Отказ от того, чтобы принимать себя настоящим, хорошим или плохим, будет означать, что вы перестанете ждать от себя большего. Вечное оправдание всего, что вы не делаете для себя, это то, что вам не хватает времени. Избегаете работы над самоконтролем и дисциплиной, потому что кажется, что таким образом вы больше не будете иметь доступа к «единственному, что делает вас счастливым». Очень часто используете «должен» во всех его формах, «никогда» или «всегда» — два когнитивных искажения. Обычно вы сосредотачиваетесь на отрицательном аспекте любой ситуации и почти полностью игнорируете положительный.

Теперь, когда вы знаете, какими наиболее распространенными способами вы злоупотребляете собой и производите в долгосрочной перспективе дестабилизацию в эмоциональном плане, что может иметь неприятные последствия для качества жизни в целом, постарайтесь заметить, какие из них вы используете для практики в вашей жизни.

Начните с маленьких шагов узнавать своего внутреннего критика, свои пределы и, прежде всего, прислушиваться к своей интуиции относительно подлинных потребностей.