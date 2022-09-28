Секрет счастливого брака – Личное мнение

Где-то прочитала, что сегодня в России на 100 браков приходится 94 развода. Не знаю, как у вас, а у меня среди знакомых — какая-то пандемия разводов началась.

Почему люди разводятся? Почему не могут пронести любовь через всю жизнь? Встретить вместе старость? Быть друг другу поддержкой и радостью до самого конца?



Фото: istockphoto.com

Я вот что думаю.

То, во что ты целенаправленно вкладываешь энергию, заботу, внимание, процветает. То, что ставишь на автопилот, рано или поздно разобьётся.

А у нас автопилот начинается уже со свадьбы.

Идут и покупают стандартную штамповку вместо уникальных колец. Свадьбу гуляют с теми же обрядами, конкурсами и закусками, что и у друзей. В медовый месяц едут туда же, куда и Светка с Витькой ездили.

Сегодня идут в ЗАГС жениться, а завтра туда же идут на разводом, словно и не было никакой любви.

А ведь она была. Была же любовь! Просто затерялась где-то в череде будней, завалило её рутиной и бытовухой. Так и сгинула без внимания.

Внимание — ключевое слово. Самое важное в браке — это внимание.

Будете проявлять друг у другу внимание, относиться к своим отношениям не как к пропуканному дивану, который стоит и стоит себе, а как к дереву бонсай, которое нужно поливать, подрезать, удобрять, выставлять на солнце, — у вас будет счастливый и долгий брак.

Начинайте с самого начала: с колец!

Вместо того, чтобы надевать друг другу на пальцы ширпотреб, изготовьте кольца сами, вложив в них душу, время, энергию своей любви.

Это — уникальный опыт, сообщающий Вселенной о серьёзности ваших намерений. Вселенная ваш этот посыл обязательно зафиксирует.

В ювелирной мастерской MakeRings под руководством опытного мастера вы сделаете друг другу кольца, хранящие энергетику и тепло ваших рук. И не только обручальные, но и памятные, подарочные — на день рождения, Новый год, годовщину свадьбы.

Смотрите, какие красивые обручальные кольца получаются.

Кольца, изготовленные вами, станут символом вашей любви, страсти, нежности — всех самых глубоких и искренних чувств, которые вы намерены пронести через всю жизнь.

Вы сможете выбрать не только форму и дизайн кольца, но и украсить его любой лазерной гравировкой в виде фразы, даты, символа или даже оставить на его поверхности отпечаток пальца.

Можно сделать необычное кольцо и для себя. К примеру, воссоздать Кольцо всевластия из саги «Властелина колец».

В мастерской работают с золотом, серебром. Кольца можно украсить и драгоценными камнями: бриллиантами, рубинами, изумрудами, турмалинами, гранатами.

Основатели мастерской — ювелиры Климент и Мария Обаляевы. Климент — лауреат нескольких премий от Swarovski, самый молодой участник и победитель престижного конкурса ювелиров Гохрана России.

Идея создать ювелирную студию, в которой все желающие могли бы сами сотворить для себя кольца, пришла к Марии и Клименту после организации их собственной свадьбы. Обойдя несколько ювелирных салонов, они поняли, что поиск «тех самых» обручальных колец — то ещё мучение для пары.

Однотипные, скучные, ненадежные изделия. Плохой сервис.

В итоге, Климент и Мария — на тот момент уже опытные ювелиры — сами изготовили для себя обручальные кольца, а позднее и ювелирную студию MakeRings открыли.

Здесь влюблённые получают возможность сделать что-то по-настоящему знаковое друг для друга — кольца, которые станут символом их чувств.

Если вы — уже в браке, может, пора обновить кольца, а через них и усилить энергию вашей любви?

Вместо изнурительной беготни по магазинам и выбора из типовых изделий сомнительного качества влюблённые участвуют в увлекательном мастер-классе. Всего за 2-3 часа они сами, своими руками изготавливают для себя эксклюзивные обручальные кольца, которых не касались чужие руки.

Кольцо — точно в пору: изделия подгоняются с точностью до 0,1 мм (в магазинах разница в размере — 0,5мм).

Если через несколько лет потребуется увеличить или уменьшить размер, это сделают бесплатно, как и доработку, шлифовку или мелкий ремонт. Обслуживание колец — пожизненное.

Золото для изделий закупают напрямую у крупного российского металлургического завода цветных металлов им. В. Н. Гулидова в Красноярске. Здесь не используется ломбардное золото сомнительного качества, переплавить свои золотые изделия тоже нельзя.

Все драгоценные камни имеют американский сертификат GIA.

Стоимость мастер-класса — 20 тыс. рублей. Средний чек за два золотых кольца — от 45 000 руб. Стоимость серебряных колец и мастер-класса по ним — 25 тыс. рублей.

Создание колец в мастерской MakeRings обходится в 1,5 раза дешевле, чем заказ колец у какого-нибудь ювелира в Москве. Вам не нужно оплачивать работу ювелира, наценку магазина или громкий бренд.

Вы оплачиваете только стоимость металла и камней (если они нужны) + 20 000 руб. за мастер-класс по изготовлению любой пары колец.

Изучить каталог мастерской MakeRings и записаться на мастер-класс можно тут. Здесь же, если прокрутите страничку пониже, сможете посмотреть видео о том, как проходят мастер-классы.

Кстати, кольца можно делать любые. Необязательно обручальные. Можно изготовить что-то эксклюзивное для себя или в подарок.

А вы — в браке? И как вам в нём? Не застоялась энергетика? Вкладываетесь душевно? Внимания хватает?

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