Число пользователей приложения “Моя Москва” превысило четыре миллиона

Приложение “Моя Москва” заработало в 2019 году. С его помощью можно оплатить все виды городских услуг и счетов, записаться к врачу, просматривать школьные оценки ребенка и многое другое.

В течение восьми месяцев текущего года сервисами приложения воспользовались свыше 12 миллионов раз. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

“Благодаря “Моей Москве” горожане могут решать привычные повседневные задачи в любое время — именно тогда, когда это действительно важно или когда есть свободная минута для небольших бытовых дел”, – подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что только за сентябрь 2022 года приложение скачали свыше 220 тысяч раз. Число пользователей превысило четыре миллиона.

Чаще всего приложение используют для передачи показаний счетчиков воды. Также москвичи активно просматривают домашние школьные задания детей. Более миллиона раз жители столицы записались к врачу через приложение.

Популярностью пользуется и благотворительный сервис. Москвичи могут помочь одной из 60 проверенных организаций.

Москва активно развивает электронные сервисы, которые позволяют получать услуги максимально быстро и удобно. Так, сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались 22 тысячи человек. Можно выбрать удобную дату посещения, подготовить документы и получить услугу без очереди.

А помощью сервиса “Вызов мастера” решено более 100 тысяч вопросов в ЖКХ. Заявку можно подать в несколько кликов с любого электронного устройства и отслеживать ее статус в личном кабинете на mos.ru.