Захарова обвинила США в манипуляциях по втягиванию России в ядерную повестку

Вашингтон использует все виды манипуляций и постановок без ограничений, чтобы втянуть Москву в ядерную повестку, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

«Они с легкостью говорят об этой теме [ядерного оружия]. Они ее развивают, они используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляции и постановок без каких-либо ограничений. Они действительно занимаются тотальным разрушением», – передает радио Sputnik ее слова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.

По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.

Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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