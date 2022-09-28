Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил о сохранении вероятности войны с Грузией

Власти Абхазии будут считать вероятность войны с Грузией высокой до момента подписания договора о неприменении силы – они готовы сделать это в начале октября, во время очередного раунда Женевских дискуссий, сообщил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

«Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой. А поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого», – передает РИА «Новости» ответ Ардзинба на вопрос о вероятности вооруженного столкновения с Грузией.

Он подчеркнул, что власти Абхазии наблюдают, как в Грузии растут контракты на поставку боевых разведывательных БПЛА, как расширяются контакты с НАТО и как идут совместные учения с США. Кроме того, там видят то, что Грузия сохраняет высокий уровень военных расходов в государственном бюджете – порядка 300 млн долларов, подчеркнул Ардзинба.

«В начале октября, предположительно 5-6 числа, планируется очередной раунд Женевских дискуссий. На мой взгляд, это прекрасная возможность подписать соглашение о неприменении силы с Грузией. Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения», – заключил глава МИД Абхазии.

Кроме того, по его словам, США уже сегодня оказывают давление на Грузию для того, чтобы был открыт так называемый «второй фронт». Геополитическая ситуация в регионе, добавил Ардзинба, находится на контроле у главы Абхазии – Аслана Бжании.

По словам Ардзинба, рабочую группу создали на базе правительства Абхазии, она будет заниматься вопросами оценки боеготовности армии республики.

«Совсем недавно главой государства принято решение о создании специальной рабочей группы на базе правительства Республики Абхазии, которая будет рассматривать вопросы, связанные с оценкой боеготовности нашей армии и отрабатывать эти вопросы, конечно, в том числе и с российскими коллегами», – сказал Ардзинба.

Он также добавил, что власти республики «прагматично» относятся к заявлениям грузинских политиков о том, что они не собираются вести военные действия или о референдуме.

«Надо смотреть, прежде всего, не на заявления, а на дела. А дела я вам перечислил», – добавил министр.

Он также рассказал об увеличении Грузией поставок боевых разведывательных БПЛА, расширении контактов с НАТО.

«Идет подготовка к самым разным сценариям развития, и наш долг готовиться к этим разным сценариям», – заключил Ардзинба.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли на фоне мероприятий в Грузии усиление или перевооружение российской 7-й военной базы в Абхазии, министр отметил, что «это вопрос, который нужно задать российским коллегам, но с нашей стороны создана рабочая группа на базе правительства».

Ардзинба уточнил, что рабочая группа будет рассматривать вопросы, связанные с боеготовностью армии Абхазии, оценивать потенциал, оценивать возможные сценарии развития событий.

Ранее Ардзинба рассказал, что в Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации в Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет.

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