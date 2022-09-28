 

Глава дипломатии ЕС Боррель указал на преднамеренные действия по утечкам на «Северных потоках»

28.09.2022, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков» 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», – передает РИА «Новости» его слова.

Боррель отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».

Кроме того, по его словам, ЕС поддержит любое расследование инцидентов на «Северном потоке».

«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», – подчеркнул Боррель.

Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.21 / Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка

20.07.22 / В Сочи не подтвердили данные о массовой гибели людей из-за наркотиков

15.01.21 / Китайцы представили прототип сверхбыстрого поезда

13.01.22 / Джонсон и Столтенберг выступили за «свободу стремления» Украины в НАТО

12.12.20 / Школьницу задержали во Франции за угрозу «снять шкуру» с учительницы

08.01.21 / Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену

22.07.20 / В мире: Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

24.12.20 / В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное

06.07.20 / Ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

24.12.20 / Трамп потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика