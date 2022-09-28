Уфолог: Инопланетяне хотели напасть на Землю, но приземлились в Омске и решили, что планета уже была атакована до них

Американский уфолог Фицджеральд Баум сообщил, что Земля чудом избежала нападения высокоразвитой инопланетной цивилизации.

Исследователь известен тем, что несколько лет назад опубликовал засекреченные архивные видео с НЛО, подлинность которых впоследствии пришлось подтвердить NASA и Пентагону.

В своей новой книге «Мы и они», посвящённой сорока годам изучения внеземных контактов, Баум приводит подробности инцидента: в 2019 году наша планета должна была быть атакована инопланетянами, но по счастливой случайности они начали её исследование с Сибири. Судя по координатам, высадка первой разведывательной миссии произошла в районе Омска, причём посадочный модуль чуть не утонул в грязи, а экипаж впоследствии пришлось эвакуировать. Вскоре миссию свернули, а инопланетный корабль направился дальше и сейчас уже находится за миллионы световых лет от нашей планеты.

С точки зрения Баума, произошедшее имеет разумное объяснение. Проанализировав увиденное, инопланетные захватчики решили, что опоздали: Земля перед их прилётом уже вступила в разрушительную войну с мощным противником, причём войну эту человечество проиграло и теперь вынуждено влачить жалкое существование в нищете и разрухе.

– Увидев современные фотографии Омска, я и сам поначалу подумал, что война миров всё же состоялась, но русские об этом не сообщили – коммунистам свойственно скрывать чрезвычайные ситуации, – пишет Баум. – Однако это было лишь временное помутение сознания: невозможно в наше время утаить масштабное столкновение с инопланетянами. Очевидно, город до сих пор не восстановили после нашествия войск Гитлера во Второй мировой войне, возможно в назидание будущим поколениям.

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