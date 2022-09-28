 

Уфолог: Инопланетяне хотели напасть на Землю, но приземлились в Омске и решили, что планета уже была атакована до них

28.09.2022, 9:33, Разное
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Американский уфолог Фицджеральд Баум сообщил, что Земля чудом избежала нападения высокоразвитой инопланетной цивилизации.

Исследователь известен тем, что несколько лет назад опубликовал засекреченные архивные видео с НЛО, подлинность которых впоследствии пришлось подтвердить NASA и Пентагону.

В своей новой книге «Мы и они», посвящённой сорока годам изучения внеземных контактов, Баум приводит подробности инцидента: в 2019 году наша планета должна была быть атакована инопланетянами, но по счастливой случайности они начали её исследование с Сибири. Судя по координатам, высадка первой разведывательной миссии произошла в районе Омска, причём посадочный модуль чуть не утонул в грязи, а экипаж впоследствии пришлось эвакуировать. Вскоре миссию свернули, а инопланетный корабль направился дальше и сейчас уже находится за миллионы световых лет от нашей планеты.

С точки зрения Баума, произошедшее имеет разумное объяснение. Проанализировав увиденное, инопланетные захватчики решили, что опоздали: Земля перед их прилётом уже вступила в разрушительную войну с мощным противником, причём войну эту человечество проиграло и теперь вынуждено влачить жалкое существование в нищете и разрухе.

– Увидев современные фотографии Омска, я и сам поначалу подумал, что война миров всё же состоялась, но русские об этом не сообщили – коммунистам свойственно скрывать чрезвычайные ситуации, – пишет Баум. – Однако это было лишь временное помутение сознания: невозможно в наше время утаить масштабное столкновение с инопланетянами. Очевидно, город до сих пор не восстановили после нашествия войск Гитлера во Второй мировой войне, возможно в назидание будущим поколениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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