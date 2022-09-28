Главный элемент осеннего декора: учимся делать сезонное украшение для дома – тыквы из бархата

Тыква является главным украшением осеннего декора, только вот многие думают, что она должна быть только натуральная. Дизайнеры интерьеров предлагают отойти от устоявшегося мнения и сделать своими руками интересный вариант тыквы из бархата. Сделать ее смогут даже дети. Итак.

Почему именно бархат

Бархатная ткань выделяется на фоне от стальных своим нежным мерцающим видом. Она мгновенно создает праздничное настроение, добавляет интерьеру элегантности и шика. Бархатная декоративная тыква вопреки расхожему мнению о шике отлично впишется даже в урбанистический стиль жилища. Кстати, вы можете сделать их не только для себя. Это отличный презент для хозяина квартиры, который будет напоминать о вас и чудесном времени, проведенном вместе. Предпочтение отдайте типичным осенним цветам. Хорошо будут смотреться пурпурный, темный зеленый, все оттенки коричневого и красного. Не забудьте золотистый, как листва! Композиция будет смотреться тем роскошней, чем больше цветов вы задействуете.

Материалы и инструменты

Для работы понадобится эластичная бархатная ткань выбранного цвета, не стесняйтесь сочетать несколько кусков при нехватке одного цвета, ножницы для ткани, обивочная пряжа, игла, фасоль или рис для начинки, сушеный натуральный или искусственный стебель тыквы, пистолет с горячим клеем.

Стебли тыквы нужно запасти заранее, чтобы дать возможность полностью высохнуть. Приблизительно требуется около двух недель сушки растения на солнце, на открытом воздухе, но можно дождаться окончательного сбора урожая в начале октября. Или воспользоваться духовкой. Сушите стебель на решение принято температуре около 90 градусов в течение десяти часов.

Раскладываем ткань

Перед началом работы с тканью ее нужно проутюжить горячим утюгом с паром, чтобы ткань немного усела. Стирать, как лен или шелк, нет смысла, потому что мы используем ее всего лишь для создания декора и носить не будем. Разложите ткань ворсом на рабочую поверхность и нарисуйте желаемый размер тыквы. Используйте мел или специальный карандаш. Форма вовсе не обязательно должна быть круглой, все равно края ткани мы спрячем внутрь изделия. Для создания крупной тыквы достатлчно будет фигуры диаметром 60 см, для средней – 40 см. Если вы перфекционист, и вам важно получить идеальный круг, используйте большую миску и даже тазик. Вырежьте форму.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Собираем форму

Дальше берем удобную для шитья иглу, продеваем двойную нитку тон в тон и начинаем шить по краю ткани самым простым стежком, длиной шага не более 2 см. Для шитья можно взять нитки или тонкую пряжу. Вам нужно прошить край ткани так, чтобы она начала собираться в своеобразный мешочек с неровными складками. Только не затягивайте мешок полностью, нам туда еще наполнитель сыпать. В качестве начинки используем сухую фасоль или рис, который можно, кстати, смочить несколькими каплями эфирного масла. Чтобы рис дольше держал аромат, используйте не промытый, с большим количеством крахмала.

Не закладывайте наполнитель под самое горлышко, чтобы не высыпался. Отставьте около 5 см, не забывайте, нам еще стебель проделывать. Затяните нитками горлышко так, чтобы край ткани смотрел внутрь мешочка.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Готово. Остается приклеить стебель к ткани с помощью горячего пистолета. Не используйте слишком много клея, иначе он будет не красиво растекаться т застывать по бокам, а это испортит впечатление от декора.

Оставьте тыковку полностью застыть, если надо, сделайте небольшую опору для стебля.

Дальше вы можете оставить готовую тыковку так или продолжить оформление декоративными элементами вроде жемчуга, бисера, цветных лент. Декор отлично сохранится до следующего года, только уберите его после использования в пакет, чтобы бархат не напитался пылью.