Прокремлевский обозреватель American Conservative – попытки Вашингтона изолировать Россию только укрепили многополярный мир

Попытки США изолировать Россию на международной арене провалились и привели к прямо противоположному эффекту, пишет обозреватель издания American Conservative Тэд Снайдер. По мнению журналиста, политика американских властей, наоборот, укрепила тот самый многополярный мир, против которого выступает Вашингтон. Амбициозные намерения Соединённых Штатов полностью отрезать от всего мира неугодную им страну не нашли поддержки даже среди государств, которые считались их союзниками.



AP

США надеялись, что у них есть сила и влияние, чтобы заставить мир изолировать Россию. За пределами Европы эту надежду оказалось трудно реализовать, поскольку США изо всех сил пытались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, таких как Турция, присоединиться к их усилиям по изоляции Кремля. Точно так же Вашингтон не смог сдвинуть с места гигантский Китай. Даже в Европе американские усилия по изоляции РФ оказались труднодостижимыми, пишет обозреватель Тэд Снайдер на страницах American Conservative.

В то время как Европа, казалось, придерживалась режима санкций, к апрелю российский импорт почти вернулся к уровню, который был до спецоперации. Такой разворот во многом связан с экспортом из стран, в том числе европейских, которые поддержали антироссийские ограничения. РФ уже обогнала Саудовскую Аравию, став вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, которая импортирует 819 тыс. баррелей российской нефти в день. Москва также обошла саудовцев как крупнейшего поставщика нефти в Китай, отправляя китайцам 1,98 миллионов баррелей в сутки, отмечает Тэд Снайдер.

Но не только жажда российской нефти мешает целям Вашингтона. Хотя Китай обозначил «вопросы и опасения» в своём «сбалансированном» подходе к спецоперации РФ на Украине, а Индия заявила, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн» и похвалила «дипломатию и диалог», обе страны продолжили подчёркивать свои дипломатические связи с Россией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в комментарии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что «отношения между Россией и Индией значительно улучшились». Моди подчеркнул, что два народа являются «друзьями, и на протяжении десятилетий мы всегда стояли плечом к плечу. Весь мир знает о характере российско-индийских отношений, и мир также знает глубокую дружбу, в частности личные дружеские связи, что связывают нас». Их отношения, добавил он, «в будущем будут только улучшаться и укрепляться», пишет обозреватель The American Conservative.

Председатель КНР Си Цзиньпин, согласно сообщению китайского МИДа, заявил, что «с начала этого года Китай и РФ поддерживают эффективные стратегические контакты», и пообещал, что Китай будет «работать с Россией, чтобы выполнять свои обязанности в качестве крупных стран и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в мире перемен и беспорядка». Важно отметить, что Си добавил, что Китай «будет работать с Россией, чтобы оказывать сильную взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, и углублять практическое сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, связи и других областях». Когда речь заходит о многополярных международных организациях, таких как ШОС и БРИКС, Си заявил, что «двум сторонам необходимо укреплять координацию и сотрудничество», пишет автор.

По мнегию журналиста, изоляция РФ оказалась сложной задачей не только в экономическом и дипломатическом, но и в военном отношении. Например, 29 августа РФ объявила, что в сентябрьских военных учениях «Восток-2022» примут участие силы из России, Китая и Индии.

Угрозы изоляции со стороны США не сработали не только в отношении России. Несоответствие между обещаниями США и их возможностями стали видны и в случае с Ираном. 15 сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43% населения мира. Членство в ШОС не только не приведёт к изоляции, но и предоставит Ирану контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией. На недавнем саммите к Ирану присоединилась и Турция, которая теперь имеет статус «партнёра по диалогу». В сентябре 2021 года Саудовская Аравия, Египет и Катар также были приняты в ШОС в качестве партнёров по диалогу, присоединившись к Бахрейну и Мальдивским островам, указывает обозреватель The American Conservative.

Иран начинает выходить из региональной изоляции. В августе Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт объявили, что вернут своих послов в Тегеран. Хотя Саудовская Аравия пока ещё не зашла так далеко, её представители несколько раз встречались с иранскими коллегами и 25 апреля провели в Багдаде, по данным Reuters, «пятый раунд «позитивных» переговоров… о нормализации двусторонних отношений». Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «переговоры с Саудовской Аравией о возобновлении отношений также идут в позитивном направлении», пишет Тэд Снайдер.

В апреле 2021 года Иран подписал 25-летнее стратегическое и экономическое партнёрство с Китаем на сумму $400 млрд. А в июне этого года Иран и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет, которое охватывает многие области, включая нефть, нефтехимию, оборону, сельское хозяйство, туризм, прямые рейсы и культуру. Венесуэла, ещё одна страна, которую США пытались изолировать, также демонстрирует признаки неудачной изоляции. 29 августа Колумбия вернула своего посла в Венесуэлу, поскольку новоизбранный президент Колумбии Густаво Петро выполнил своё предвыборное обещание полностью восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, указывает автор статьи.

Потепление отношений между Колумбией и Венесуэлой — серьёзное поражение американской политики по изоляции Каракаса. Колумбия долгое время была ключом к проникновению США в Латинскую Америку и базой операций против Венесуэлы. Байден написал в своей статье, что он «много раз говорил, что Колумбия является краеугольным камнем политики США в Латинской Америке и Карибском бассейне». Он также назвал отношения между двумя странами «важнейшим партнёрством, в котором мы нуждаемся в этом полушарии», а Колумбию — «стержнем… для всего полушария», сообщает Тэд Снайдер.

В статье отмечается, что, помимо открытия посольства, Густаво Петро и президент Венесуэлы Николас Мадуро планируют полностью открыть границу между двумя странами и восстановить отношения в военной области. Потепление отношений между Колумбией с Венесуэлой стало серьёзным поражением американской политики по изоляции Каракаса. Несколько других латиноамериканских стран возобновили сообщение с Венесуэлой, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили. Эквадор также рассматривает возможность восстановления дипломатических отношений с Венесуэлой, а президент Аргентины Альберто Фернандес призвал все страны Латинской Америки пересмотреть свои отношения с Каракасом.

Эти возможности для Венесуэлы появились после того, как президент Кубы Мигель Диас-Канель и Мадуро были приглашены на последнюю встречу Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Они также следят за бойкотами и демонстрацией поддержки Венесуэлы и Кубы после того, как Байден исключил их из саммита стран Америки в этом году. Несколько стран, в том числе Аргентина, Чили и Белиз, выразили протест. Мексика, Боливия, Гондурас и другие страны бойкотировали саммит, напоминает Тэд Снайдер.

Все три страны — Россия, Иран и Венесуэла — демонстрируют разницу между заявленной и фактической способностью США изолировать своих противников. Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что целевые нации повернулись друг к другу и сформировали сообщество изолированных наций. Действительно, желание США изолировать их помогло укрепить тот самый многополярный мир, который Вашингтон обещал предотвратить, заключает автор.