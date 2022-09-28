«Наличные — это свобода»

Уже 450 тыс. жителей Австрии подписали петицию с требованием внести в Конституцию страны право граждан расплачиваться наличными за любые покупки без каких-либо ограничений, пишет Le Monde. Как отмечается в материале издания, инициатива направлена против политики Брюсселя, где в настоящий момент обсуждается введение на всей территории ЕС лимита на расчёты наличными в размере €10 тыс.



AP

53-летний владелец столярной мастерской в предместьях Вены Йозеф Биндер — из тех, кто принципиально пользуется в расчётах только наличными деньгами: он уверяет, что ему удаётся обходиться вообще без банковских карт, пишет Le Monde. От своих принципов австриец не отступает даже в турпоездках — благо, как напоминает его секретарь Сабина Ханцль, бронировать гостиницы можно через турагентства. Ханцль как раз и отвечает за то, чтобы её начальник как можно меньше пользовался карточным счётом, — а придерживаться такой политики Биндер стал после того, как его банк запросил у него информацию о его доходах и их источниках. «Мне заблокировали счёт, и это стало для меня знаком о том, что у банков слишком много власти», — разъясняет мужчина свою позицию журналисту Le Monde.

Именно Биндер и Ханцль стали авторами петиции с требованием закрепить в австрийской Конституции право граждан «расплачиваться наличными деньгами без каких-либо ограничений», говорится в материале французского издания. К 25 сентября их инициатива собрала уже 450 тыс. подписей — притом что для того, чтобы её в обязательном порядке рассмотрели в парламенте, необходимо лишь 100 тыс. «А мы ведь ещё получаем дополнительно 10 тысяч подписей в час», — с гордостью говорит Биндер. Как отмечает журналист Le Monde, сам предприниматель видит свою инициативу как «крестовый поход против государственной машины, которая, как он подозревает, внедряется во все сферы жизни». «Наличные — это свобода», — объясняет он.

Занять активную гражданскую позицию Биндера и его секретаря побудил шаг, который прямо сейчас обсуждают в Брюсселе, а именно — введение на всей территории ЕС «потолка» для любых платежей наличными в размере €10 тыс., пишет Le Monde. Как напоминает корреспондент газеты, эту меру Еврокомиссия предложила ввести ещё в июле 2021 года, рассчитывая, что она поможет бороться с отмыванием денег. Пока она находится на рассмотрении Совета ЕС, однако к декабрю её всё же могут принять. Если это произойдёт, Франция этого практически не заметит, поскольку её национальные законы и так с 2015 года ограничивают операции с наличными средствами €1 тыс., — а вот для Австрии, где до сих пор никаких ограничений такого рода не было, последствия станут ощутимыми, констатирует автор.

Австрийцы наряду с жителями Германии и южноевропейских стран остаются активными пользователями наличности — для них до сих пор является совершенно привычным делом расплачиваться за покупки в супермаркетах «пачками банкнот по 200 евро», иронизирует французский журналист. По данным Европейского центрального банка на 2019 год — более свежей статистики не публиковалось, — на родине Моцарта наличными рассчитывались за 79% покупок против 59% во Франции. Разумеется, пандемия несколько скорректировала этот разрыв: по информациии Центробанка Австрии, в 2020 году доля покупок за наличность упала до 66%. И тем не менее, как заявляют в ведомстве, наличные деньги остаются для австрийцев предпочитаемым платёжным средством.

Кто-то, быть может, вспомнит, что при помощи наличных можно уклоняться от уплаты налогов — но на Йозефа Биндера такие аргументы не действуют. «В Австрии есть требование регистрировать всё через кассу, а предприятия обязаны по требованию властей отчитываться о доходах», — объясняет он журналисту Le Monde, отмечая, что преступники зачастую пользуются как раз безналичной криптовалютой. Хотя Биндер признаёт, что ему и так почти никогда не удаётся совершать покупки дороже €10 тыс. наличными, он опасается, что этот лимит в итоге снизят — как это уже случилось в Греции, где его опустили до €500. Но если Австрия внесёт поправки в свою Конституцию, инициативам Брюсселя можно будет помешать, убеждён предприниматель.

По данным Le Monde, инициативу Биндера отчасти поддерживает и австрийское правительство, где уже пообещали, что будут выступать против предложений Брюсселя, а также Центробанк страны. Последний 19 сентября даже провёл в своём центральном офисе большую пресс-конференцию, на которой было объявлено о старте общественной кампании с целью «подчеркнуть значимость наличных денег для Австрии». Собравшиеся перед микрофонами ораторы, среди которых были нынешний глава ЦБ и двое его предшественников, а также представители партнёров банка и общественных объединений пенсионеров, выдвигали самые разные доводы в пользу наличных — они, например, говорили, что запас наличных важно иметь на случай серьёзного кризиса и что наличность позволяет обеспечить неприкосновенность частной жизни и сохранить анонимность покупателя, перечисляет журналист Le Monde.

Участники пресс-конференции много обсуждали политику Швеции, жители которой практически перестали расплачиваться наличными. «Но Швеция по причине негативного опыта решила положить такой тенденции конец», — сообщил глава Центробанка Австрии Томас Штайнер. Впрочем, скандинавскому корреспонденту Le Monde подтвердить достоверность таких заявлений Штайнера не удалось, подчёркивается в материале издания.

Ещё более любопытным оказалось высказывание участвовавшей в мероприятии председательницы профсоюза «Палата рабочих Австрии» о том, что власти должны обеспечить потребителям свободу выбора между наличностью и безналом, пишет французская газета. Хотя присутствующие спорить с оратором не стали, на деле у австрийских потребителей выбора зачастую как раз нет — ведь многие рестораны в стране до сих пор категорически отказываются принимать банковские карты, отмечается в материале Le Monde.