 

Мнение: О последнем, простом и понятном предупреждении Путину

28.09.2022, 7:55, Разное
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Ещё вчера казалось, что с референдумами всё на мази, но вдруг возник нюанс. Нет, с результатами-то всё в порядке, судя по цифрам. Но дальнейшая «движуха» вдруг застопорилась. И в Думе заявили, что «вряд ли» будут рассматривать в ближайшие дни обращения донецко-луганско-запорожско-херсонских новообразований. И Совет Федерации почему-то взял паузу в заседаниях до следующего месяца.

С Крымом, помнится, всё было немножко не так. Там локомотив воссоединения нёсся на всех парах…

Ой, а что случилось-то?

Многое.

Соединённые Штаты не только недвусмысленно по всем каналам предупредили российское руководство, что применение даже тактического ЯО против Украины повлечёт «катастрофические» последствия, но также прямо заявили о наличии давно разработанного и хорошо согласованного «плана контрудара» на случай, если предупреждения, доведённые уже и до менеджмента среднего звена, не возымеют действия. Одновременно они «дали добро» на использование ВСУ любых западных вооружений по целям в тех районах Украины, которые пожелали вступить в Россию. Даже если та официально примет их в свой состав. И параллельно появились сведения, что украинская сторона может ответить «грязной бомбой» на применение ВС РФ тактического ЯО на поле боя. Что превращает возможный «обмен любезностями» в крайне опасное и, главное, обоюдоострое оружие.

Ну и наконец взрывы на обоих «Северных потоках». Бессмысленно обвинять в них Россию, коль скоро та могла перекрыть — и в значительной мере уже реально перекрывала — подачу газа в Европу простым движением заслонок. Верить же, что российская сторона провела операцию «под чужим флагом», чтобы обвинить в ней #США, киевский режим и британскую разведку, могут лишь те, кто и так уверовали, будто российские войска сами себя обстреливают, а на Донбассе то и дело «взрываются кондиционеры».

А вот заранее обессмыслить для европейцев, как ни крути, с тревогой смотрящих в предстоящую зиму, даже возможность уступок России по украинскому вопросу «в обмен» на газ — вполне разумный ход. Как и предупредить #Кремль, что Запад тоже умеет в «инфраструктурные войны». И что никаких сдержек в них уже не будет, даже если союзники немного подмёрзнут. А посему следующий «саботаж» может накрыть и работающий в полную силу «Турецкий поток», лишая Москву какого-никакого, но источника доходов и рычага влияния. Тем более, что и много о себе возомнившему Реджепу Эрдогану тоже не грех показать, кто в доме хозяин

То есть, «асимметричных ответов» у коллективного Запада есть в арсенале. Тем более, что там ещё даже толком не начинали.

В общем, всё понятно. Однако, будет ли понято — там, «наверху»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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