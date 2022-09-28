Затягивание конфликта на Украине грозит развалом российской промышленности

По мере того, как спровоцированный США кризис на Украине всё больше затягивается, ЕС сталкивается с мрачной перспективой «деиндустриализации». Об этой опасности в последнее время всё активнее предупреждают в Европе, поскольку такая ситуация сводит на нет все усилия развитых стран по восстановлению своей промышленности. Эксперты пока не видят каких-то эффективных способов решить в ближайшие несколько лет проблему нехватки энергоносителей, без чего развитие промышленного производства практически невозможно, отмечает Global Times.



AP

«Деиндустриализация», о которой в последнее время всё более активно говорят в Европе по мере того, как спровоцированный США кризис на Украине затягивается, становится мрачной перспективой для многих стран, пишет корреспондент Global Times Би Син. Негативные последствия этого конфликта и введённых против РФ санкций приводят, в том числе, к серьёзной нехватке энергоносителей в Евросоюзе, что сводит на нет все усилия развитых стран, направленные на восстановление и развитие своей промышленности, отмечается в статье.

Западные страны не впервые сталкиваются с таким явлением, как «деиндустриализация», поясняет автор. Ещё с 1970-х годов промышленные предприятия переносились из Европы и США в другие регионы по целому ряду причин. Однако сейчас основные негативные причины, с которыми столкнулась Европа, заключаются именно в росте уровня инфляции, включая и скачок цен на энергоносители.

В результате нынешний кризис ещё больше обнажил все старые проблемы европейской экономики, которые уже существовали ранее, подчёркивается в статье. На протяжении последних нескольких десятилетий общей тенденцией для развития экономики на Западе было увеличение доли «третичных отраслей», включая финансовую отрасль и сферу услуг. Кроме того, развитые страны намеренно переносили многие производства за границу под влиянием глобализации и роста себестоимости продукции, стремясь таким образом сократить издержки.

Сейчас цены на электроэнергию и газ заметно выросли под влиянием последствий конфликта на Украине и введённых западными странами ограничений, что напрямую отражается на всех сферах экономики. В своём открытом письме лидерам ЕС, в том числе главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, европейская отраслевая ассоциация Eurometaux уже выразила тревогу в связи с обострением энергетического кризиса в Европе.

По мнению производителей, эта ситуация представляет собой «экзистенциальную угрозу» для дальнейшего существования европейской промышленности. Члены Eurometaux призвали в своём обращении европейские правительства «принять экстренные меры, чтобы сохранить свои стратегические электроемкие отрасли и предотвратить безвозвратную потерю рабочих мест», сообщается в статье.

Опасность заключается в том, что рост затрат на фоне удорожания и дефицита энергоносителей вызовет в итоге нехватку промышленного сырья в Европе, в том числе различных металлов, поясняется в статье. Наряду со стремительным ростом цен на энергоносители, а также ростом стоимости импорта из-за девальвации евро, общее снижение рентабельности принесёт серьёзные проблемы как отдельным предприятиям, так и обрабатывающей промышленности в целом, предупреждают эксперты. Это усугубит проблемы европейской промышленности и помешает её развитию.

Дефицит энергии в Европе также является отчасти следствием принятых ранее непродуманных решений, когда многие страны поставили целью осуществить радикальный переход к «зелёной энергетике», включая решение о поэтапном отказе от атомной энергии. И нынешний кризис на Украине лишь усугубил ситуацию, отмечается в статье.

Столкнувшись с трудностями, некоторые европейские страны теперь вынуждены вновь возвращаться к использованию угля или продлевать срок службы ядерных реакторов, отходя от прежних амбициозных планов в энергетической сфере. Между тем руководство ЕС предложило запретить долгосрочные контракты на импорт природного газа, чтобы сократить зависимость от иностранных производителей, ещё до обострения конфликта на Украине.

И теперь это привело к тому, что возможности для дополнительных временных закупок не осталось, заявил в интервью Global Times Ван Шуо, профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков. По словам Вана, если немецкая экономика, которая считается «двигателем» всей европейской экономики, ещё больше замедлится и её экспортно-ориентированная модель пострадает, это негативно повлияет на всю экономику еврозоны — и вполне вероятно, приведет к «технической рецессии» в Европе со следующего года.

Что ещё хуже, у Европы не осталось больших надежд найти в ближайшие несколько лет какие-либо альтернативные решения проблемы нехватки энергии, подчёркивается в статье. В результате европейским правительствам, скорее всего, придётся наращивать субсидии на фоне повышения цен на электроэнергию, газ и нефть. И это порождает ещё одну проблему: откуда взять столько денег?

Тем временем Европейский Центральный банк объявил о новых мерах по ужесточению денежно-кредитной политики в ответ на растущую инфляцию, и это вступает в противоречие с возможностью выделять масштабные субсидии. В результате пространство для манёвров сокращается, а если конфликт на Украине и глобальный энергетический кризис затянется ещё больше, это ещё больше обострит ситуацию, предупреждает автор.

Но хотя Европа напрямую ощущает на себе все негативные последствия этого кризиса, она не имеет возможности решить эту проблему, поскольку не может самостоятельно повлиять на урегулирование конфликта на Украине без поддержки со стороны США, говорится в статье. Вполне возможно, что координация между США и Европой с точки зрения денежно-кредитной и экономической политики будет усиливаться из-за опасений, что обострившийся кризис может привести к более серьёзным потрясениям на глобальном рынке и затронуть интересы Вашингтона.

Однако текущая политика США, похоже, намеренно подталкивает мир к дальнейшему кризису, а не к его урегулированию — учитывая, что Федеральная резервная система недавно вновь повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, уже в третий раз подряд. При этом Вашингтон использует свою денежно-кредитную политику, чтобы переложить бремя своего внутреннего экономического кризиса на другие страны, подчёркивается в статье.

А когда последствия активной «деиндустриализации» Европы станут более ощутимы, США могут попытаться извлечь из этого дополнительную выгоду, стараясь привлечь на свою территорию европейские предприятия, предупреждают эксперты. И в результате европейцам придётся ещё больше расплачиваться за обострение конфликта на Украине, которое спровоцировали американцы, заключает автор.