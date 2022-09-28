Иран отменил фестиваль сала в ответ на высылку посла из Украины

Традиционный фестиваль сала в шоколаде, который ежегодно проходит в Тегеране 1 октября, отменён из-за дипломатического скандала вокруг высылки иранского посла из Украины. В ответ Иран депортировал 25 украинских граждан, в том числе организаторов праздника.

Фестиваль сала в шоколаде проходит на территории исламской республики с 2004 года. Впервые этот праздник прошёл в виде импровизированного пикника на открытом воздухе по случаю приезда Виктора Ющенко, куда были приглашены аятоллы, представители КСИР и дипломаты. Президент Украины угостил иранских коллег привезённым деликатесом, который так понравился хозяевам, что они попросили членов украинской династии сделать фестиваль этого блюда ежегодным.

Жителям Ирана лакомство пришлось по нраву: даже в период локдаунов на праздник собиралось до 150 тысяч жителей Тегерана и окрестных городов. Однако на фоне высылки иранского посла из Украины власти республики отреагировали жёстко, лишив видов на жительство и депортировав сразу 25 граждан страны. Они будут высланы из страны рейсом Тегеран-Луганск.

– Очень жаль, что в этом году фестиваля сала в шоколаде не будет, – жалуется житель Тегерана Али Муджавахири. – В прошлом году там было представлено 100 видов пива, 15 сортов сала, а шоколад привезли со всего света – никогда столько не видел. Это мой любимый праздник после Рамадана. Украинцы, которые его организовали, всегда были гостеприимными и никогда не высказывались против наших обычаев. Надеюсь, политика не будет так сильно влиять на культурные связи между народами.

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