Конспирология: 10 причин, почему официальная версия событий 11 сентября 2001 года вызывает большой скепсис

Утром 11 сентября 2001 года группа террористов захватила четыре американских самолета с пассажирами, два из которых врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, обрушив их, еще один упал на здание Пентагона, а четвертый рухнул на поле в Пенсильвании.

Всего погибло почти 3 тысячи человек, что сделало эти теракты крупнейшими в истории. Также это событие породило огромное количество популярных теорий заговора. Ниже 10 пунктов, которые чаще всего обсуждаются западными конспирологами.

10. Неопытные пилоты не могли управлять такими самолетами

Террористы, управляющие угнанными самолетами, как считается, не смогли бы так мастерски и так точно вести их по заданному курсу, поскольку обучение на пилотов, которое они посещали, как сообщала официальная версия события, не давала им такой квалификации.

Рик Гарза, тренер пилотов из Сан-Диего, был одним из тех, кто обучал террористов (не зная, кто они такие), но он уверяет, что учил их вождению маленьких одномоторных самолетов, а не огромных боингов с сотнями пассажиров.

И более того, те два пилота, которые посещали его курсы, Халид аль Мидхар и Наваф Альхазми, показывали очень низкие оценки при обучении. А ведь они были теми, кто потом возглавил атакующую группу.

Некоторые создатели документальных фильмов о событиях 11 сентября пытались проверить эту версию и просили опытных пилотов на летных тренажерах повторить те маршруты, которыми летели террористы. И оказалось, что даже для опытных пилотов это очень сложная задача.

9. Почему самолеты не сбили?

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в значительной степени считается самой совершенной системой ПВО в мире. Так что многие люди задались вопросом, почему ни один из четырех захваченных самолетов не был перехвачен истребителями, которые были размещены на близлежащей к району атаки базе ВВС Эндрюс.

Это особенно непонятно по той причине, что правительство США еще за 30 минут до того, как первый самолет врезался в небоскреб, знало, что происходит что-то плохое. Потому что сразу четыре больших пассажирских самолета отклонились от курса и полетели совсем в другую сторону.

Их полет отслеживало Федеральное авиационное управление (FAA), у которого имелся опыт отправки постоянно готовых перехватчиков при подозрительной ситуации. К примеру, в течение 2000 года перехватчики совершили 129 боевых вылетов, а с сентября 2000 по июнь 2001 года перехватчики 67 раз были отправлены FAA.

Также стоит отметить, что для того, чтобы поднять в воздух боевые истребители не требуется много времени. Если самолет хоть немного отклоняется от запланированного курса или контакт с ним теряется всего на несколько минут, уже задействуются перехватчики. Если есть какие-либо вопросы относительно того, является ли ситуация чрезвычайной, стандартная практика – рассматривать ее как чрезвычайную.

Тем не менее, в этот день 11 сентября 2001 года ни один истребитель почему-то не был отправлен на перехват четырех самолетов, значительно отклонившихся от курса. Даже тогда, когда уже всем было понятно, что два из этих самолетов летят прямо в сторону Нью-Йорка.

8. Башни-близнецы рухнули от взрыва бомбы?

Одна из самых популярных теорий заговора об 11 сентября, это та, что обе башни-близнецы Всемирного торгового центра рухнули не из-за влетевших в них самолетов, а от намеренного контролируемого подрыва.

В социальных сетях регулярно появляются видеоролики с расчетами, демонстрирующими предполагаемые доказательства этих утверждений. И да, это факт, что почти сразу после обрушения башен некоторые люди заявляли, что слышали взрывы внутри зданий, не связанные со взрывом самолета. Даже некоторые пожарные, выжившие после падения башен, делали такие заявления в СМИ.

Первым, кто заявил, что башни не могли бы обрушиться просто от врезавшегося самолета, был американец Дэвид Ростчек. Увидев обрушения башен по телевизору, он сразу же написал на популярном форуме “Это похоже на контролируемый снос здания, и если мы не услышим больше об этом в ближайшие несколько дней, значит, что-то действительно не так”.

После него были и другие похожие заявления. Эйприл Галлоп работала в Пентагоне и была в здании со своим маленьким сыном 11 сентября, когда на него упал один из угнанных самолетов, разрушив часть здания. Она заявила, что услышала, как что-то громко взорвалось и когда она через несколько минут выскочила из своего офиса, то увидела в стене большую дыру, через которую выбежала наружу.

Рядом с этой дырой Эйприл не увидела никаких обломков самолета, тел пассажиров или разбросанного багажа.

Она была настолько убеждена, что официальная история от властей была откровенной ложью, что попыталась подать на правительство США в суд (по делу Галлоп против Чейни). Излишне говорить, что она столкнулась с сильной негативной реакцией общества за свои неамериканские” взгляды.

7. Подозрительная речь Дональда Рамсфелда 10 сентября 2001

За день до терактов 11 сентября тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелд сделал заявление о том, что Пентагон будет значительно сокращен, чтобы высвободить миллиарды долларов на вооружение и операции.

Он также спокойно признал, что куда-то пропало 2,3 триллиона долларов. В рамках его общего видения Пентагон будет работать более эффективно и отслеживать такие пропавшие суммы денег.

Он даже заявил, что старые и неэффективные компьютерные системы, в которых хранятся все транзакции государственных расходов на оборону, будут переработаны, чтобы упростить и повысить точность обмена информацией.

Выступая перед национальными и международными СМИ, Рамсфелд пришел к выводу, что он не нападал на Пентагон, но собирался “освободить его!”. Менее чем через 24 часа Пентагон снова появился в новостях, поскольку он стал третьей целью террористов 11 сентября.

6. Самолет, упавший на Пентагон, уничтожил отдел важных документов

Возможно, что сделало вышеупомянутую речь Дональда Рамсфелда еще более подозрительной, так это то, что все документы и оборудование по делу о пропавших миллиардах “случайно” оказались в той части Пентагона, в которую врезался третий боинг.

Ущерб этим записям был настолько серьезным, что совершенно все было полностью уничтожено и не могло быть восстановлено. Таким образом 2,3 триллиона долларов фактически исчезли в никуда без следов.

Кроме того, считается, что очень много важных исторических документов бесследно пропало и в башня-близнецах. Исследователи и архивисты считают, что потери настолько велики, что их невозможно оценить.

5. Пилот, не умеющий летать

Есть заявления о том, что Хани Ханджур, человек, который предположительно пилотировал рейс 77, врезавшийся в Пентагон, был настолько неспособным пилотом, что не смог бы так спланировать свое падение.

Ханджур официально получил лицензию пилота в 1999 году в Аризоне, но за несколько недель до терактов 11 сентября власти аэродрома в Мэриленде усомнились в том, действительно ли у Ханджура была лицензия пилота, когда он попытался арендовать небольшой самолет Cessna.

Они настояли на том, чтобы он совершил испытательный полет в сопровождении сопровождающего и один инструктор заявил после этого, что он просто “не умеет летать” и отказался дать ему самолет в аренду.

4. В Пентагон врезалась ракета, а не самолет?

Генерал-майор в отставке Альберт Н. Стабблбайн III в свое время заявлял следующее об атаке на Пентагон: “Я могу доказать, что это был не самолет”.

Стабблбайн публично заявлял о своих претензиях. Хотя изначально он поверил официальной версии властей, он изменил свое мнение, как только подробно изучил атаку на Пентагон. И он пришел к выводу, что тут имело место сокрытие монументальных масштабов.

По словам Стабблбайна, во время атаки все камеры вокруг Пентагона были выключены, кроме одной. А когда власти опубликовали в открытом доступе пять кадров, на которых якобы показан самолет, врезающийся в здание, Стабблбайн заявил, что на кадрах в реальности была показана ракета, а не самолет, но фотографии были отредактированы правительством США.

Был ли это тот самый взрыв от ракеты, который слышала Эйприл Галлоп?

По мнению некоторых людей, системы ПВО над Вашингтоном были отключены во время атаки, и более того, было несколько радиолюбителей, которые ведут прослушку на каналах экстренных служб для собственного развлечения, которые заявили, что слышали там слова “Пентагон был поражен ракетой!”.

3. Четвертый самолет был сбит?

Четвертый из угнанных самолетов упал на поле в Пенсильвании. Официально считается, что он упал после того, как пассажиры напали на угонщика и помешали ему вести самолет. Но есть заявления о том, что самолет был сбит.

Во время рождественского обращения к войскам, дислоцированным в Багдаде в 2004 году, Дональд Рамсфелд, казалось, признал, что самолет был сбит американскими истребителями.

Сторонники теории заговора ухватились за очевидную оплошность как за признание. В ответ Пентагон заявил, что Рамсфелд просто “оговорился”.

2. Реактивное топливо не плавит стальные балки

Заявление “Реактивное топливо не плавит стальные балки” одно время было настолько популярным, что почти превратилось в мем. Это относится к широко отвергаемому некоторыми людьми представлению о том, что крушение башен-близнецов произошло из-за сильного жара от горящего реактивного топлива.

Даже если бы это произошло, утверждают они, это наверняка не произошло бы с каждой башней. Даже некоторые эксперты в области строительства, сноса и физики высокого уровня считают, что крушение башен-близнецов (и здания 7 некоторое время спустя) было результатом управляемых взрывов с заранее заложенными бомбами, прикрепленными к балкам зданий.

В доказательство подобного конспирологи откопали информацию о том, что незадолго до 11 сентября на нижних этажах обоих башен велись какие-то подозрительные работы. Есть предположение, что эти подрядчики закладывали взрывчатку в ожидании разрушения зданий.

1. Нестыковки заявления Буша

Хотя это могут быть просто запутанные детали эмоциональной ситуации, многочисленные противоречивые сообщения, разные временные рамки и противоречивые версии событий рассматриваются многими людьми как доказательство того, что официальная версия событий 11 сентября неверна.

Когда тогдашний президент Буш появился на шоу CNN “Спроси президента” с живой аудиторией, он добровольно сообщил подробности, которые были быстро выделены как противоречащие другим сообщениям (причем официальным) и даже его собственным предыдущим заявлениям. Например, он заявил, что ждал в коридоре перед классной комнатой, в которую собирался войти, когда “увидел, как самолет врезался в башню”.

Согласно официальным сообщениям, президенту Бушу сообщили о втором самолете, врезавшемся в башню, когда он слушал, как дети читают в классе. А прямой трансляции первого самолета, врезавшегося в башню никогда не было. В прямом эфире транслировалось только второе столкновение. Так какой самолет Буш видел по телевизору?

К тому времени, когда видеозапись первого самолета, влетающего в башню, была найдена и опубликована в средствах массовой информации, Буш уже давно покинул школу во Флориде.