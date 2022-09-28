«Референдумы» под угрозой оружия нельзя назвать подлинным выражением воли народа

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло проинформировала членов Совета о ситуации в Украине и выразила позицию Секретариата ООН по так называемым «референдумам», которые проводятся в эти дни в ряде областей Украины.

Описывая ситуацию, Дикарло отметила, что «де-факто власти Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей» в рамках так называемых референдумов предлагают украинцам ответить на вопрос о том, одобряют ли они присоединение этих регионов к Российской Федерации. Она отметила, что голосование проводилось не только на избирательных участках: «представители де-факто властей в сопровождении вооруженных людей также ходили от двери к двери с урнами для голосования».

С учетом того, что волеизъявления от жителей требовали во время активного вооруженного конфликта в районах, находящихся под контролем России и вне правовых и конституционных рамок Украины, замгенсека полагает, что «их нельзя назвать подлинным выражением воли народа».

– Односторонние действия, направленные на то, чтобы придать видимость легитимности попытке одного государства присоединить силой территории другого государства, выставляя это как волеизъявление народа, не могут рассматриваться как законные по международному праву, – заявила Дикарло.

Замгенсека особо подчеркнула, что ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Организации. Кроме того, она напомнила, что Российская Федерация как оккупирующая держава обязана в соответствии с международным гуманитарным правом уважать законы Украины при управлении оккупированными территориями.

Боевые действия и их жертвы

Докладывая об общей обстановке в стране, замгенсека отметила, что в последние несколько недель на юге Украины шли ожесточенные бои, наблюдалась эскалация военных операций в Донецкой и Луганской областях. Она добавила, что в середине сентября украинские военные предприняли успешное контрнаступление, чтобы восстановить контроль над большинством удерживаемых Россией районов в Харьковской области.

В ООН глубоко обеспокоены происходящими практически ежедневно нападениями на украинские города и ударами по объектам гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, которые, по некоторой информации, наносят российские силы. К числу таких атак она отнесла недавние сообщения об ударах беспилотников по объектам в Одессе и ее окрестностях.

Замгенсека привела печальную статистику, ранее опубликованную Управлением Верховного комиссара по правам человека.

– Еще 278 гражданских лиц были убиты, и еще 649 ранены со времени моего предыдущего брифинга в Совете 7 сентября, – сообщила Дикарло, добавив, что это лишь те данные, которые удалось подтвердить, фактические цифры могут быть значительно выше.

– В результате боевых действий продолжают гибнуть и получать ранения гражданские лица, а также уничтожается и повреждается гражданская инфраструктура. Нападения на гражданские объекты не только ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, но и вынуждают их жить в унизительных условиях и подрывают их права на здоровье, образование, жилье, пищу и воду, – заявила Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии.

С 24 февраля по 25 сентября Мониторинговая миссия зафиксировала 5 996 смертей среди гражданского населения, включая 382 детей, 8 848 получили ранения.

Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авианалеты.

Фактические цифры гораздо выше, поскольку сбор и проверка информации в местах, затронутых боевыми действиями, по-прежнему сильно затруднены. Кроме того, многие сообщения еще не удалось подтвердить. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где имеются сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Организация Объединенных Наций старается облегчить страдания, вызванные войной, и продолжает оказывать населению гуманитарную помощь там, где это возможно. Но доступ ко многим районам, неподконтрольным правительству Украины остается большой проблемой для ООН и партнерских организаций.

Военные преступления

Розмари Дикарло рассказала Совету о выводах, сделанных Независимой международной следственной комиссией по Украине, уполномоченной Советом по правам человека. На основе собранной ими информации члены комиссии пришли к выводу, что в Украине были совершены военные преступления.

Замгенсека назвала трагичным тот факт, что международное сообщество не смогло предотвратить эти преступления. Она призвала обеспечить справедливость для жертв и их близких и привлечь виновных в бесчинствах, совершаемых в Украине, где бы они ни находились, к ответственности.

Отказаться от ядерного шантажа

Также Розмари Дикарло особо подчеркнула необходимость обеспечить безопасность Запорожской АЭС, положить конец всем нападениям на ядерные объекты и восстановить чисто гражданский характер таких установок, работая в сотрудничестве с МАГАТЭ. Помимо этого, она призвала отказаться от ядерного шантажа и угроз применения ядерного оружия.

– Такая риторика противоречит Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений, сделанному 3 января 2022 года, – констатировала заместитель Генсекретаря ООН.