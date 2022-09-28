 

В Ивановском откроется центр московского долголетия после капремонта здания

28.09.2022, 7:20, Разное
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Программа развития центров московского долголетия работает уже несколько лет. В действующих центрах социальной защиты открываются клубы для горожан старшего поколения, где можно отдохнуть, посетить кружки или пообщаться. К концу года в столице будет работать уже 70 таких клубов. Один из таких центров появится и в Ивановском.

Так, в районе капитально отремонтируют двухэтажное здание центра социального обслуживания (Челябинская улица, 5б), построенное в 1979 году. Как только все работы завершатся, там откроется новый центр московского долголетия.

Там появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские, тихая гостиная и другие помещения. Несомненно, в новом центре московского долголетия будут созданы все условия для комфортного досуга старшего поколения.

“В ходе проведения наружных работ отремонтируют фасад, козырьки, кровлю, выполнят облицовку входной площадки, а также заменят двери”, – рассказала председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Анна Яковлева.

По ее словам, внутри здания заменят перегородки, оконные блоки и двери. Во всех помещениях центра социального обслуживают сделают полную отделку.

Кроме того, в здании заменят электрооборудование, электропроводку, установят светодиодные светильники, заменят системы
хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения, отопления, обновят систему вентиляции.

Позаботятся и о маломобильных граждан. В центре социального обслуживания будут заменены пандусы, установят пандусы, установят опорные реабилитационные устройства. Для посетителей, которые имеют проблемы со зрением, установят акустические приспособления и средства для получения визуальной информации.

Напомним, Ивановское, как и другие районы Москвы, развивается в том числе благодаря программе “Мой район”, которая была запущена в столице несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Главной целью проекта является создание комфортной городской среды. В каждом районе мегаполиса строятся, ремонтируются, приводятся в порядок объекты социальной инфраструктуры.


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