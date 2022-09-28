В Москве согласовали около 70 граффити в 2022 году

В Москве запрещено наносить на здания рекламные рисунки и граффити самовольно, однако уличные художники все же могут украсить некоторые столичные сооружения, но только под контролем властей. Благодаря этому в городе продолжают появляться граффити. Такие работы становятся настоящим произведением искусства.

В 2022 году в столице было согласовано около 70 граффити, большинство из которых уже появилось на фасадах зданий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. “По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити”, – отметил он.

Например, согласовано изображение известного советского вратаря Льва Яшина на Народной улице, граффити, посвященное работе Главного управления МЧС России по городу Москве на Донской улице, а также портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте.

“Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции”, – обратил внимание Бирюков.

Такие сооружения становятся настоящими арт-объектами. К примеру, на трансформатор, который находится на территории школы № 1574 в 4-м Лесном переулке, нанесли изображение известного русского ученого Дмитрия Менделеева. Некоторые подстанции украсили граффити в стиле русского народного творчества (это гжель, хохлома, дымковская роспись).

По словам Петра Бирюкова, размещенные на стенах московских зданий граффити должны соответствовать определенной тематике. Уличные художники могут нарисовать, например, портреты выдающихся личностей, композиции,

которые посвящены историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.

Чтобы получить разрешение на нанесение граффити, нужны согласие общего собрания собственников

многоквартирного дома, дизайн-проект и другие документы, согласно правовому акту столичного правительства. Решение о согласовании принимает специальная Межведомственная комиссия.

Сейчас в Москве свыше 800 согласованных граффити.