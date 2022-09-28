 

Мнение: Забегали, суки

28.09.2022, 6:55, Разное
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Это я, естественно, о своих драгоценных соотечественниках. Сегодня часа в три дня заглянул в газетный киоск около дома – просто по многолетней привычке, которая в последние годы стала почти вовсе бессмысленной: почти все газеты и журналы, которые я обычно покупал и читал, исчезли – потому что “обанкротились”, “нет спроса”.

Сегодня скользнул взглядом равнодушно, все равно “Эксперт” я вчера купил (слегка преодолевая рвотные позывы), а больше брать нечего, хотел уже отвернуться, но чую – что-то не так. Ба! А где же все газеты? Неужели газеты вообще перестали выходить?

Спрашиваю у продавщицы. А она этак жизнерадостно:
– Ой! Да газеты теперь так быстро разбирают, прям удивительно! Завтра приходите! Газеты будут только завтра!

Все последние годы в киоске на прилавке лежали кипы газет: Коммерсант, Известия, Труд, Комсомолка, МК, СЭкс… Лежали постоянно, их никто не брал. Можно было хоть вечером перед самым закрытием взять. А тут три пополудни – и ни одной нет!

Разобрали, твари. Вдруг, понимаешь ли, проснулось любопытство у народа. Что ж там такое – кроссворды стали очень интересные печатать?! Или вдруг публику разобрал интерес к политике? А как же раньше все, куда ни кинь, выли на одной ноте – “Ой, да нам эта политика неинтересна”, “ой, да мы люди маленькие”, “да мы только дом-семья, нам ничего не надо и не интересно”, “все ваши политики – грязь, ничего знать не хотим” и т.п.? А теперь, значит, захотелось почитать, попросвещаться малость? Стало интересно знать, что происходит? Спохватились?

ПОЗДНО. Уже поздно. Телевизор смотрите – там вам подскажут, где сборный пункт мобилизации и, если успеете, какой адрес ближайшего атомного бомбоубежища (хотя последнее знание все равно лишнее).

И вы спрашиваете, “жалею ли я русский народ?” Нет, не жалею ни капли. Даже учитывая, что сам к нему отношусь и вполне разделю его судьбу.

Источник: Размышления вольного социолога


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