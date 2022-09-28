 

В Камбоджу вернулись гонки на буйволах

28.09.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Камбодже после двух лет пандемии в рамках фестиваля, посвящённого умершим предкам, снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Как передаёт NTD, головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику. За первое место здесь никто не борется, поскольку цель скачек — развлечь зрителей.

Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику.

В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек — развлечь зрителей.

ЗРИТЕЛЬ: Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы.

Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихеар Суор примерно в 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей.

ЗРИТЕЛЬНИЦА: Я в восторге от того, что нахожусь здесь, наблюдаю за гонками и вижу много людей из разных провинций.

Забавные соревнования — часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам.

УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы!

Фестиваль длится две недели. В это время в Вихеар Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10.20 / Рабочие польских заводов вышли на массовую забастовку в поддержку Александра Лукашенко

21.10.21 / ИК-2 во Владимирской области внесена в список организаций-иноагентов

16.03.21 / Певец Майданов идёт в Госдуму как агент Киева и коллективного Запада – Жириновский

08.06.21 / «США подают России патроны»

25.04.22 / Подарок будущим новоселам: Налоговый вычет при покупке жилья хотят увеличить вдвое

15.05.21 / Элегантные и женственные в любом возрасте: учимся носить юбки на примере зрелых японских женщин

13.12.21 / Сестра Марии Шукшиной рассказала о ее тайной вакцинации

23.08.22 / Игуаны, километры кроссовок и Рики Мартин за стенкой: Гусева обо всех тайных уголках на вилле Киркорова

20.06.22 / Мнение: Очередь за российскими паспортами в Мелитополе

07.07.22 / Собянин рассказал о мерах поддержки креативной индустрии Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика