В Камбоджу вернулись гонки на буйволах

В Камбодже после двух лет пандемии в рамках фестиваля, посвящённого умершим предкам, снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Как передаёт NTD, головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику. За первое место здесь никто не борется, поскольку цель скачек — развлечь зрителей.

Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику.

В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек — развлечь зрителей.

ЗРИТЕЛЬ: Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы.

Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихеар Суор примерно в 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей.

ЗРИТЕЛЬНИЦА: Я в восторге от того, что нахожусь здесь, наблюдаю за гонками и вижу много людей из разных провинций.

Забавные соревнования — часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам.

УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы!

Фестиваль длится две недели. В это время в Вихеар Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание.

Дата выхода в эфир 26 сентября 2022 года.