В ЕС решили не признавать референдумы в бывших регионах Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.

«Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаем ни того, ни другого», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

—