Постпред США назвала «бутафорской» резолюцию Вашингтона по референдумам

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд допустила оговорку и назвала «бутафорским» продвигаемый Соединенными Штатами проект резолюции по референдумам на освобожденных украинских территориях.

«Мы знаем результат этой бутафорской резолюции, референдума, который был организован Москвой», – приводит слова дипломата ТАСС.

Она также сообщила, что США намерены вынести проект резолюции по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области на Генеральную Ассамблею ООН, если резолюцию по этому вопросу не удастся принять в Совете Безопасности ООН.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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