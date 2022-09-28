 

Шольц пообещал не признавать референдумы о воссоединении с Россией

28.09.2022, 5:52, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и продолжит поддерживать Украину.

«Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой», – приводит ТАСС слова Шольца, сказанные канцлеров ФРГ в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

При этом он добавил, что уже поставленные Берлином самоходные гаубицы, системы залпового огня и зенитные самоходные установки Gepard («Гепард») внесли «очень важный вклад в успех Вооруженных сил Украины на востоке страны». В то же время глава правительства ФРГ выразил раздражение по поводу повторяющихся требований о поставках немецких танков и БМП Киеву. «В ходе дебатов полностью игнорируется тот факт, что благодаря нашим круговым обменам мы также обеспечиваем поставку на Украину более 100 танков и БМП», – подчеркнул канцлер.

Такие страны, как Чехия, Словакия, Румыния и Греция, доставляют танки восточноевропейского производства на Украину, где они могут быть использованы немедленно, поскольку там для этого имеются логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые знания. «Взамен мы постепенно пополняем запасы наших партнеров западной техникой», – отметил Шольц, выразив удивление тем, «что некоторые критики ведут себя так, как будто Германия поставляет [Киеву] только шлемы».

Шольц также предостерег президента РФ от использования ядерного оружия. На вопрос, может ли Путин «осуществить свои угрозы», канцлер Германии сказал: «Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу очень четко сказать России: не делайте [этого]».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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