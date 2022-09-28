Мнение: Уверенность в убийстве

…Но пусть и смерть в огне, в дыму

Бойца не устрашит,

И что положено кому

Пусть каждый совершит.

Наступило время, когда все старые военные песни, такие безусловные, трогательные и духоподъемные, вдруг зазвучали чрезвычайно актуально… и двусмысленно. Про “смерть в огне в дыму” уже всё понятно, мы этот огонь и дым видим каждый день, он совсем рядом. Но “что положено кому” – это что: убивать украинцев?

“…Да будет сталь крепка.

Пусть наше сердце не замрет,

Не задрожит рука!”

Не задрожит рука, убивая украинцев? Это теперь “положено”?

А зачем, вот вопрос. Зачем убивать украинцев? Почему это вдруг стало “положено”, кем и куда положено? “Замирает сердце, дрожит рука…” Похоже, это реакции человека, который крайне не уверен в том, что он делает, не уверен, что он это должен делать.

А откуда уверенность в том, что это нужно делать?