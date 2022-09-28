 

Мнение: Уверенность в убийстве

28.09.2022, 5:36, Разное
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…Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому
Пусть каждый совершит.

Наступило время, когда все старые военные песни, такие безусловные, трогательные и духоподъемные, вдруг зазвучали чрезвычайно актуально… и двусмысленно. Про “смерть в огне в дыму” уже всё понятно, мы этот огонь и дым видим каждый день, он совсем рядом. Но “что положено кому” – это что: убивать украинцев?

“…Да будет сталь крепка.
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука!”

Не задрожит рука, убивая украинцев? Это теперь “положено”?

А зачем, вот вопрос. Зачем убивать украинцев? Почему это вдруг стало “положено”, кем и куда положено? “Замирает сердце, дрожит рука…” Похоже, это реакции человека, который крайне не уверен в том, что он делает, не уверен, что он это должен делать.

А откуда уверенность в том, что это нужно делать?

Источник: Размышления вольного социолога


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