 

Судья Наполитано – Сноуден — настоящий герой Америки

28.09.2022, 4:51, Разное
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Эдвард Сноуден хотел бы вернуться в США, но он не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство, учитывая, как американские власти относятся к разоблачителям, заявил судья Эндрю Наполитано на своём YouTube-канале Judging Freedom. Рассказав о преступлениях правительства, Сноуден доказал, что верно предан Америке и получение российского гражданства никак на это не влияет, отметил Наполитано.

Эдвард Сноуден стал гражданином России. Разумеется, в свете этого события неоконсерваторы в США стали называть его предателем, говорить, что его наверняка допрашивали, что он наверняка выдал больше секретной информации русским, чем изданию The Guardian десять лет назад.

 

Я убеждён, что Эдвард Сноуден — это американский герой. Он не отказался от американского гражданства, он по-прежнему житель США, он хочет вернуться сюда, если будет возможность предстать перед справедливым судом. Но может ли он рассчитывать на честное судебное разбирательство, учитывая то, как наша страна, Соединённые Штаты Америки, относится к героям-разоблачителям?

 

Эдвард Сноуден дал две клятвы. Первая — не разглашать то, что он узнал во время работы, сначала в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и позже в качестве внештатного сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ). Он также дал клятву, ту же, что и я, будучи судьёй, пообещав соблюдать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов. Какая из этих клятв важнее? Клятва работодателю или Конституции? Разумеется Конституции!

 

Он знал, что его работодатель, его коллеги и федеральное правительство при Джордже В. Буше и Бараке Обаме мобилизовали все силы, чтобы постоянно шпионить за всеми американцами. АНБ получает информацию о каждом нажатии клавиши на вашем компьютере или телефоне. Думаете, вы удалили что-либо? Забудьте! У АНБ есть эта информация. Если вы думаете, что исправили правописание — можете даже не думать об этом! У них есть первичный, неисправленный вариант того, что вы напечатали. У них есть доступ к 100% данных, передающихся по оптоволокну в США из страны и внутри неё. И мы бы не узнали об этом, если бы не Эдвард Сноуден! Он верный житель Америки, который рассказал о преступлениях правительства. Я не думаю, что получение им российского гражданства повлияет на его правовое положение здесь, поскольку он по-прежнему является американским гражданином. Он восхваляет Америку, как и я! Я не восхваляю правительство, но я действительно превозношу эту страну.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2022 года.


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