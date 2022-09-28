Предложение новостроек выросло на 24%

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28.09.2022, 4:34, Разное
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К концу сентября на рынке новостроек в старых границах Москвы в продаже находится 36,9 тыс. квартир. За год данный показатель вырос на 24%. При этом активнее всего предложение пополнялось малогабаритными квартирами, площадью до 30 “квадратов”.

Предложение квартир площадью до 30 кв. м за год выросло почти на 70%, до 5,4 тыс. лотов. На долю таких объектов приходится 14,7% от всех квартир.

Квартир площадью от 30 до 55 кв. м стало больше на треть. Всего в продаже находится 15,1 тыс. таких лотов, или 41% от всех квартир.

Наконец, предложение квартир площадью более 55 кв. м выросло на 7%, до 16,4 тыс. объектов. Больше всего таких квартир представлено в проектах классов “бизнес” и “элит”.

С января по сентябрь на рынке новостроек «старой» Москвы было совершено почти 34 тыс. сделок. Наибольшей популярностью пользовались квартиры площадью от 30 до 55 “квадратов”, с которыми было заключено более половины от всех сделок. Однако самый заметный рост продаж – почти на четверть – продемонстрировали квартиры площадью до 30 кв. м.


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