 

Мнение: Случайно на фронте

28.09.2022, 4:15, Разное
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Стрелков пишет:
“Тот, кто НОЕТ в интернете – не солдат и не мужчина. ИЗМЕНИТЕ ТОН. – НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ – ТРЕБУЙТЕ! Спокойно, с достоинством, с подчеркиванием готовности сражаться, не смотря ни на что.
Эффект будет больше. И будете выглядеть мужчинами и солдатами. А не чёрт знает чем, случайно попавшим на фронт вместо мужчин”.

СЛУЧАЙНО! Это он пишет, обращаясь к мобилизованным. Нет, тов. Гиркин – они попали на фронт отнюдь не случайно: их пригнали под принуждением, угрожая уголовным сроком в колонии – 10 лет.

Но я с ним соглашусь в том, что ныть действительно не надо. Требовать, впрочем, тоже.

Источник: Размышления вольного социолога


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