Мнение: Случайно на фронте

Стрелков пишет:

“Тот, кто НОЕТ в интернете – не солдат и не мужчина. ИЗМЕНИТЕ ТОН. – НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ – ТРЕБУЙТЕ! Спокойно, с достоинством, с подчеркиванием готовности сражаться, не смотря ни на что.

Эффект будет больше. И будете выглядеть мужчинами и солдатами. А не чёрт знает чем, случайно попавшим на фронт вместо мужчин”.

СЛУЧАЙНО! Это он пишет, обращаясь к мобилизованным. Нет, тов. Гиркин – они попали на фронт отнюдь не случайно: их пригнали под принуждением, угрожая уголовным сроком в колонии – 10 лет.

Но я с ним соглашусь в том, что ныть действительно не надо. Требовать, впрочем, тоже.