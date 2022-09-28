 

Был не один выкидыш: Как Ольга Орлова смогла забеременеть в 44 года

28.09.2022, 3:12, Разное
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Бывшая солистка группы “Блестящие” Ольга Орлова недавно сообщила фанатам радостную весть – она беременна во второй раз. Поклонники были ошарашены такой новостью, ведь певице 44 года, а в этом возрасте забеременеть уже не так легко.

Орлова скрывала свою беременность несколько месяцев. Рассказать о скором пополнении в семье певица решилась уже на внушительном сроке, когда скрывать округлившийся живот было невозможно. Артистка призналась, что зачать ребенка ей с мужем удалось не с первого раза, до этого было несколько выкидышей. Именно поэтому Орлова долго не хотела делиться радостью.

“Поэтому привыкла не радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все дается очень легко, но, поверьте, это не так. Я очень стараюсь сделать все от меня зависящее: слушаюсь докторов и очень верю в свои силы”, – призналась Ольга Орлова.

Напомним, Ольга Орлова год назад снова вышла замуж за предпринимателя Валерия. Мужчина сам решился подойти к Орловой в одном из столичных ресторанов. Он отважился познакомиться со звездой, после чего пара сблизилась. У звезды уже есть старший сын Артем от прошлого брака. Сейчас парню 21 год.


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