Мнение: Необучаемые

Как на Руси «учили» плавать? Известно как: вывозили в лодке на середине реки и бросали в воду. Кто выплыл – молодец. Заодно и научился.

Мне не нравится слово «антиинтеллектуализм». Его и прочесть трудно, не то что произнести. Почти 20 букв! Русский язык как бы сам противится такому жуткому слову. Ну в самом деле, у нас же не немецкий, в котором, говорят, бывают слова и подлиннее.

Но, с другой стороны, а как покороче обозначить это крайне важную особенность русского менталитета? У нас ведь антиинтеллектуализм во всем, у нас даже фраза «ты что, самый умный, что ли?» звучит и всеми понимается как УПРЁК. Явно имеется в виду, что быть самым умным стыдно. И, пожалуй, ярче всего это проявляется в том, что русские люди в своей массе очень не любят учиться. И скажу больше: они и не учатся. Это очень глубокая черта нашей национальной психологии: в глубине души львиная доля роснаселения считает сам по себе процесс учебы пустым, угнетающим и абсолютно бессмысленным занятием. Да-да – даже несмотря на развешанные повсюду плакаты с изречением Суворова «Тяжело в учении – легко в бою!»

Наиболее распространенное народное возражение на это – такое, на уровне мема: «Да какой толк учиться, все равно НА ДЕЛЕ всё будет совсем по-другому!» И оно действует на уровне подкорки везде – от ПТУ до университета, от армейской «учебки» до каких-нибудь бухгалтерских курсов. Другими словами – наш человек не то чтобы СОВСЕМ не учится и не хочет: нет, он в принципе готов – но считает, что лучше всё осваивать на практике, «в процессе». Так, мол, оно всяко надежней и лучше.

Причем стоит отметить, что отчасти это правда! Действительно, часто бывает, что самоучка «методом тыка» и при помощи такой-то матери успешно осваивает самые сложные материи, причем зачастую придумывает при этом такие приёмы, которые и завзятым импортным спецам не снились. Помню, мне на фокус-группах в отечественной глубинке, где-то в лесах Костромской области, рассказывали, как хозяева предприятия купили за страшные сотни тысяч долларов деревообрабатывающие станки, то ли немецкие, то ли финские – а на перевод документации, равно как и на покупку курса обучения персонала по обслуживанию этих станков (который предлагался фирмой-производителем) денег пожалела, купила «так». В итоге станки привезли и установили, после чего отчалили – и наедине с ними остался только местный станочник Василий, закончивший техникум в Костроме и никаких языков вообще не знавший. С документацией на финском (или японском). И что же? Васе дали две недели «на освоение» – и он их освоил! Не только как включать-выключать, но и как чинить. «По ходу дела», как он сам скромно сказал.

В частности, русское неумение учить и нежелание даже понимать, зачем «учеба» вообще нужна, ярко проявляется в армии. Меня изрядно позабавило первоначальное объявление по мобилизации, что власти якобы намерены «в первую очередь призывать тех, кто уже был в армии и поэтому обучен». Всякий, кто в армии – неважно, СА или РА – был, знает: в армии ничему никого не учат. Армия в России вообще для другого: стричь, мыть, копать, шагать. Считать, будто бы новобранец в армии (не участвовавшей в боевых действиях), чем-то сильно отличается от армейского «дедушки» или дембеля именно в плане боевой подготовки – величайшее заблуждение.

И точно так же – тем более – не будут ничему учить новомобилизованных. Как практически ничему не учили мобилизуемых и в Советском Союзе в период ВОВ – тому есть множество свидетельств в мемуарах ветеранов и в правдивых книжках о войне (например, у Астафьева). Комэск Титаренко встречает пополнение из молодых летчиков в 1943 (!) году, говоря «А-а! Взлет-посадка!» – и это ведь правда, так в основном и было. Максимум, чему учили солдата – как стрелять и на что нажимать (я в армии, в строевой части, ездил на стрельбище 2 раза и сделал в общей сложности 9 выстрелов – хотя отслужил все 2 года, это была еще СА).

Суть русского «обучения» первобытно-жестока (хотя и, вероятно, при неисчерпаемом людском ресурсе, достаточно эффективна): людям показывают, с какого конца стрелять – и бросают в бой. Советская армия, например, так и провоевала всю Великую Отечественную – и если до 1943 всё было плохо, где-то с 1944 начал проявляться феномен «лучшего в мире русского солдата»: неприхотлив, вынослив, точен, всё умеет, всё знает. Только это был самый настоящий естественный отбор в самом что ни на есть дарвиновском смысле: выживает один из 20, но уж этот выживший освоил всё и ему сам черт не брат.

И так оно в России везде и во всем – русский человек не верит, что его можно чему-то научить. Или что он может кого-то чему-то научить. Это национальный феномен. В простой мирной жизни это приводит к тому, что просто все всё делают тяп-ляп – поскольку действительно никто ничему отродясь не учился. В экзистенциальной ситуации – да, порой выкристаллизовываются уникальные самородки и сверхумельцы… И горы трупов.

Считается, что такие издержки русских людей не смущают.

Когда в России еще были евреи – с их гипертрофированным культом учёбы – одно как-то уравновешивало другое. С их исходом баланс утерян безвозвратно.