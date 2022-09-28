 

Мужчину осудили на 16 лет колонии за убийство массажистки в Челябинске

28.09.2022, 1:50, Разное
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В сентябре прошлого года гражданин иностранного государства пришел в салон эротического массажа в Челябинске. По данным следствия, пьяный мужчина предложил даме секс, но она отказалась. Тогда он сначала изнасиловал девушку, а затем задушил. Когда уходил из квартиры, как сообщает URA.RU, иностранец прихватил с собой ее телефон и паспорт.

Полиция оперативно задержала подозреваемого, который вину отрицать не стал. В итоге суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима. Также, как сообщает Общественная служба новостей, его обязали выплатить штраф в размере 997 тысяч рублей.


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