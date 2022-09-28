В Ивановской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четверо
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Авария произошла на трассе Иваново – Ростов – Нижний Новгород. В Тейковском районе “Рено Логан” столкнулся со школьным автобусом.
Как сообщает “Царьград”, на 85-м километре трассы шофер автобуса начал выполнять поворот налево и не пропустил встречную иномарку. В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров.
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