 

В Ивановской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четверо

28.09.2022, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авария произошла на трассе Иваново – Ростов – Нижний Новгород. В Тейковском районе “Рено Логан” столкнулся со школьным автобусом.

Как сообщает “Царьград”, на 85-м километре трассы шофер автобуса начал выполнять поворот налево и не пропустил встречную иномарку. В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.22 / Рискуя карьерой: Адель отменила концерты в Лас-Вегасе и Лондоне из-за проблем с бойфрендом

19.08.20 / Белстат сообщил о рекордном росте экономики Белоруссии в первом полугодии 2020 года

15.04.22 / WSJ – США увеличат передачу разведданных Киеву по Донбассу и Крыму

29.06.21 / Илон Маск выкупил у Казахстана «Гагаринский старт»

10.07.20 / Байкер-невидимка: Брэд Питт покинул дом Анджелины Джоли на мотоцикле

06.08.21 / Мнениe: Возможна ли сегодня ядерная война?

13.10.21 / Оранжевый фрукт против морщин и для сияния кожи: делаем апельсиновую косметику дома

15.07.22 / В России хотят премировать регионы за борьбу с борщевиком

25.07.22 / Компания Changan назвала российские цены на новый кроссовер Changan Uni-K

13.10.21 / “В моей семье их нет”: 7 заблуждений о нарциссизме, в которые мы искренне верим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика