В Ивановской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четверо

Авария произошла на трассе Иваново – Ростов – Нижний Новгород. В Тейковском районе “Рено Логан” столкнулся со школьным автобусом.

Как сообщает “Царьград”, на 85-м километре трассы шофер автобуса начал выполнять поворот налево и не пропустил встречную иномарку. В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров.