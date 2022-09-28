 

Мнение: Как на шахте угольной…

28.09.2022, 1:30, Разное
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Скептики в соцсетях, я смотрю, робко удивляются: как же так, вроде провели “референдумы” (красивое слово), присоединили еще три или даже четыре “Крыма” – а где народные гуляния по этому поводу? Где всенародная радость? Где эйфория?! Все держатся так, как будто вовсе и не заметили сей замечательный успех!

Наверно, все же пора уже открыть страшную тайну русского народа про Донбасс. До сих пор ее было, видно, как-то неловко раскрывать – но всё дело в том, что на самом деле большинство населения искренне не понимает, зачем вообще России Донбасс. Про Крым – понятно: это всероссийская здравница, кузница и лечебница, в общем, как Кавказ – только без злых чеченов, что опять же плюс. Но Донбасс?? Зачем Донбасс, если есть Кузбасс?! – как любил говорить, выпив, наш старый тренер по шахматам, великий Александр Федорович Донских. А еще выпив, он обычно затягивал песню из старого фильма о нем же – и это в основном всё, что мы, тогдашние дети, по сей день знаем о суровом шахтерском крае:

Как на шахте угольной
Член нашли отрубленный
И топор зазубренный
Чем рубили член…

Главное, что песня всегда на этом обрывалась – тренер засыпал, безвольно уронив голову на стол. Так мы и не знали, чем закончилась история…

Скоро узнаем.

Источник: Размышления вольного социолога


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