 

Мнение: Медведев и ядерное оружие

28.09.2022, 1:20, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев гуманно и упорно продолжает продвигать на Украину и Запад миролюбивую политику России.

Мол, наши враги, Запад и НАТО на Украине вероломно грозят «самому существованию нашего государства». Мол, в рамках самообороны Россия вполне можем применить ядерное оружие.

Дослвно:

«Наши враги любят делать высокопарные заявления. Оперировать терминами «свобода», «демократия», «миссия». На самом деле это всего лишь ритуальный словесный понос. Фонтаны диарейной демагогии вкупе со злобной каркающей риторикой стали давно проверенным оружием англосаксонского мира, которым они заливают всё остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право рулить миром….

Все вместе беспрестанно грозят нам «ужасающими» последствиями, если Россия применит ядерное оружие. А молодая умом лондонская тётя и вовсе готова сразу начать с нашей страной обмен ядерными ударами…

Приходится напомнить ещё раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом недавно прямо сказал Президент России…».
Отсюда

Неужели лично Дмитрий Медведев действительно готов? «Жахнуть»?  Или  блефует?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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