Техника «циклирование кожи»: что это такое и как она улучшает текстуру и сужает поры

Когда речь идет об уходе за кожными покровами, в социальных сетях появляется достаточно много различной сомнительной информации. Однако все же можно найти множество довольно полезных и практичных советов.

В последнее время большой популярностью начал пользоваться такой тренд как “циклирование кожи”. Это ночная процедура ухода за кожей, состоящая из 4 частей. Эта процедура помогает выровнять текстуру кожных покровов и справиться с периодическими высыпаниями.

Это отличная техника для восстановления кожи и улучшения ее структуры. Вот несколько особенностей проведения подобной процедуры.

Что такое циклирование кожи

После очищения и вытирания кожных покровов насухо проводится или ее отшелушивание, или нанесение ретинола, увлажняющего крема. Все это зависит от того, на каком этапе цикла находитесь.

Первая ночь состоит из нанесения на кожу отшелушивающего средства, кислоты, например, такие как салициловая, гликолевая, молочная. Рекомендуется использовать средства для остаточного пилинга, которое будет наиболее эффективно. Затем просто нанести увлажняющий крем.

На следующую ночь стоит использовать средство с ретинолом. Это может быть сыворотка, увлажняющий крем или масло. Рекомендуется наносить это средство на все лицо, взяв его в размере горошины. Если ранее никогда не использовали ретинол, то нужно изначально нанести немного увлажняющего средства под глаза, в уголки рта и по бокам носа, чтобы защитить эти наиболее чувствительные участки кожных покровов от раздражения.

В третью и четвертую ночь нужно очистить кожные покровы, вытереть их насухо и нанести мягкий увлажняющий крем. Этот этап занимает две ночи. Это дает коже достаточно времени на восстановления и подготовку к следующему применению отшелушивающих кислот, ретинола.

Основные преимущества

Циклический уход за кожей пользуется огромной популярностью по причине того, что он помогает бороться с гормональными проблемами. Такой уход позволяет устранить покраснения, белые угревые высыпания и черные точки.

Циклический уход за кожей помогает предотвратить чрезмерное отшелушивание кожи, которое может спровоцировать ее сухость и раздражение из-за нарушения кожного барьера.

Кроме того, это значительно упрощает процедуру ухода, так как нужно использовать одни и те же средства.

Наибольшую пользу получает кожа, которая подвержена акне или имеет тусклость, пигментирование. Это идеальный способ применения активных ингредиентов, что дает дерме время впитать все эти компоненты и получить пользу от процесса заживления.

Скорее всего, можно заметить значительное улучшение текстуры кожных покровов, включая также уменьшение размера пор.

Как именно проводится процедура

Прежде всего, нужно правильно подобрать очищающее средство. При применении активных компонентов, таких как кислоты и ретинол, нужно выбрать что-то максимально простое.

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Изначально можно ощутить легкое покрытие. Это вполне нормально, однако, если появится сильное жжение, то нужно сразу же все тщательно смыть водой.

Самое главное в технике “циклирование кожи” – последовательность и постоянное повторение проводимых процедур. Это позволяет достаточно быстро привыкнуть к такой процедуре и не путаться, как это часто бывает при использовании различных средств. Чтобы можно было заметить первые положительные результаты, может потребоваться как минимум три месяца регулярного ухода за кожными покровами.

Как правильно выбрать кислоту

Гликолевая кислота является универсальным и эффективным средством. Если кожа склонна к акне, то стоит выбирать салициловую.

Сандаловая кислота подходит тем, кто страдает от розацеа, а молочная самая мягкая и ее стоит использовать тем, у кого нежные кожные покровы.

Как правильно использовать ретинол

Наносить сыворотку с ретинолом нужно на чистые и сухие кожные покровы. После этого стоит использовать любой увлажняющий крем.

Если никогда ранее не пользовались ретинолом, то всегда стоит начинать с низкой концентрацией, например 0,3% и постепенно увеличивая до 1%. Использовать нужно только лишь на ночь.

Есть ли минусы у циклирования кожи

Состояние наших кожных покровов меняется ежедневно. На это влияют диета, сон, стресс, менструальный цикл и многое другое.

Именно поэтому важно уметь корректировать режим ухода за кожей в зависимости от изменений, которые могут произойти. Это может включать в себя увеличение или уменьшение процентного содержания средств.

Также важно применять солнцезащитное средства широкого спектра действия с высоким фактором защиты.

Все это по причине того, что отшелушивающие кислоты и ретинол могут сделать кожу более чувствительной солнечному свету, именно поэтому, важно защитить ее, даже когда на улице пасмурно и холодно. Если же этого не сделать, то после применения активных компонентов может появиться пигментация и многие другие нарушения кожных покровов.