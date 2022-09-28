Не волнует! – Личное мнение

Андрон Кончаловский заявил, что его вообще не волнует решение не отправлять российские фильмы на Оскар:

«Честно говоря, мне все равно, будут наши фильмы номинироваться на «Оскар» или не будут. Когда-то «Оскар» был не только премией. Это была путевка в жизни. А сегодня – это шоу. Поэтому нет никакой разницы, получишь ты «Оскара» или нет. Особенно это не имеет значения, если ты живешь не в Америке. Меня это вообще не волнует. Сегодня есть более важные вещи, чем «Оскар». В том числе в российском кинематографе», — заявил Андрон Сергеевич Комсомолке.



Фото: Соцсети

Специально привожу мнение полностью, чтобы никто потом не говорил о вырванных из контекста фразах. Хотя, да — читать занудно.

Тем не менее, совершенно очевидно, что уровень развития российского кино и голливудских спецэффектов находятся совершенно на разных уровнях.

Что хуже, в тех условиях, которые существовали до нынешнего момента, ситуацию было исправить наверное невозможно.

Когда в прокате — блокбастер, наши фильмы особо никого и не интересовали.

А теперь, в новых условиях, люди всё равно вернутся в кино. И соревноваться за зрителя будут уже наши картины. Режиссёры. Актёры.

И совершенно очевидно, что конкуренция — двигатель прогресса. Пусть отечественное кино не едет на Оскар, а голливудское не приезжает сюда, конкуренция всё равно будет.

И совершенно прав Андрон, когда говорит, что его не волнует судьба наших фильмов на Оскаре. Успешность кино не определяется статуэткой или её отсутствием. Главное — это прокат.

Что смотрите в моменте?

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