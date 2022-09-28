 

Bloomberg – Евросоюз запретил Сербии вести дела с Россией «как обычно»

28.09.2022, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошлой неделе министры иностранных дел Сербии и РФ продлили соглашение о координации внешней политики, что вызвало вопросы у представителей Евросоюза, пишет Bloomberg. В силу тёплых отношений Москвы и Белграда, Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям, хотя и осудила проведение специальной военной операции, напоминает издание.


AP

Сербия, как государство — кандидат на членство в Европейском союзе, должна переосмыслить дальнейшее сотрудничество с Кремлём — в этом убеждены некоторые представители Европейского союза, пишет Bloomberg. «Решение о координации внешней политики — это признак намерения Сербии и РФ ещё больше укрепить отношения, и это вызывает серьёзные вопросы… Вести дела с Россией «как обычно» нельзя, мы относимся к этому очень серьёзно», — заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, его комментарий приводит автор материала.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Сербии Никола Селакович подписали двухлетний план о взаимных консультациях. Ряд оппозиционных групп раскритиковали Белград, традиционно тесно связанный с Россией, за подписание такого документа, пока конфликт на Украине продолжается. Ранее Сербия осудила действия Москвы, но всё же не присоединилась к режиму антироссийских санкций. Министр иностранных дел Сербии отверг опасения, назвав соглашение с российской стороной «техническим моментом», поскольку документ регулярно продлевается каждые два года. Сербия, по словам Селаковича, не будет признавать референдумы, проведённые при поддержке РФ на контролируемых ей территориях, пишет Bloomberg.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / Мнение: Время бункеров

19.02.22 / Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс рассекретили пол будущего ребенка

21.12.21 / Мнение: Готовность участвовать в дипломатии

21.10.21 / «Живой у Эдуардо в теле» без маски ходит и доселе?

23.08.20 / Авиакомпания «Победа» обяжет пассажиров сдавать детей до 5 лет в багаж

20.02.22 / Операция «Красный десант»

13.09.22 / Ида Галич, Светлана Бондарчук, Мария Миногарова и другие гости вечеринки LOVE REPUBLIC

03.04.22 / Млекопитающие с большим мозгом имели больше шансов пережить вымирание

28.07.22 / Как у Вали – Личное мнение

11.09.21 / Принты, которые актуальны этой осенью. Примечательно, что подходят на любой возраст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика