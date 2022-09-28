 

“Победит сильнейший!”: блистающая улыбкой Алина Кабаева показалась на людях

28.09.2022, 0:25, Разное
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева хорошеет с каждым днем. Красота 39-летней гимнастки восхищает миллионы людей, а ее образ победителя вдохновляет. Однако спортсменка ведет закрытый образ жизни, не появляется в соцсетях и крайне редко говорит с журналистами. Именно поэтому каждое ее новое фото вызывает бурный ажиотаж.

В телеграм-канале “Антиглянец” появились свежие снимки очаровательной Алины Кабаевой. Она появилась на Всероссийском турнире “Ассоциации спортивных клубов России” среди юных гимнасток разных возрастов из 26 регионов России. С приветственным словом перед спортсменками выступила Алина Кабаева.

На фото с мероприятия Кабаева предстала рядом со своими юными воспитанницами, подающими надежды. На одном из фото Кабаева говорит что-то в микрофон, рядом с ней десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Кабаева одета в черный приталенный жакет с золотыми пуговицами, под которым красуется легкая белая блузка в мелкий горошек с галстуком.

“Путь к победе — непростой путь, поэтому вам всем хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, преодолевать себя и, если у вас будут поражения, не расстраивайтесь! Это еще один шаг к победе. И пусть победит сильнейший!” – пожелала Алина Кабаева.

Стоит отметить, что Алина Кабаева всегда одета с иголочки, поэтому для многих является эталоном стиля. Ее благородные манеры и речь вызывают восхищения.


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