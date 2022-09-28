Никита Гусятник: что нельзя делать 28 сентября

ИСТОРИЯ

В этот день православные вспоминают великомеченика Никиту Готсткого. По-другому Православная церковь называет его Никитой осенним. В народном календаре он считается покровителем домашних птиц и защитником от болезней. Предки обращались к святому за помощью и защитой кур, гусей и домашних уток.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Считалось, что в этот день можно отправиться в дальную поездку.

Для здоровья советовали есть блюда из репы — так и зубы болеть не будут, и мужская сила вернется.

На Руси говорили: “Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал”. С птицей прощались и не обижались на злые шутки водных существ.

На стол накрывали запеченную птицу, но необязательно домашнюю. Если на охоте попались дикие пернатые, мясо следовало разделить с близкими за ужином.

ЧТО НЕЛЬЯ ДЕЛАТЬ 28 СЕНТЯБРЯ

28 сентября запрещается ругаться и спорить, а плохие отношения следует закончить.

Не стоит хвастаться и показывать своих успехи. Лучше провести этот день скромно: не хвалиться деньгами, не делать ненужных покупок.

Нельзя 28 сентября оставаться наедине с водоемом надолго. Следует отказаться от пикников и посиделок. Но и одному не стоит проводить много времени.