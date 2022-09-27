Шляпы-федоры, балаклавы и элегантные береты: чем еще украсить голову для прогулок по осеннему городу

Головной убор нужен не только для того, чтобы не замерзнуть. Он подчеркивает утонченный стиль, дополняет образ. Если вы хотите выглядеть максимально эффектно во время прогулок по осеннему городу, обратите внимание на модели, актуальные этой осенью.

Балаклава

Этот головной убор очень практичный, но, как правило, не ассоциируется с женским гардеробом. Ему отдают предпочтение смелые девушки, которые хотят впечатлить окружающих своим образом.

Бейсболка

Простой головной убор в спортивном стиле смотрится очень эффектно и женственно. Сочетайте его с кожаной косухой или теплой пайтой.

Платок

Изящный шелковый платок станет хорошим дополнением к ретро-образу. В нем вы сможете почувствовать себя героиней фильма.

Пушистая шляпа

Это смелое решение для экстравагантных женщин. Глядя на себя в зеркало, вам непременно захочется улыбнуться. А еще пушистый головной убор поднимет настроение окружающим.

Берет

Это любимый головной убор француженок, которые считаются самыми стильными женщинами на планете. Если вы придерживаетесь классического стиля в одежде, пожалуй, берет подойдет вам лучше всего.

Федора

Такие шляпы были разработаны в конце 1880-х и получили свое название в княгини Федоры Романовой, героини пьесы Викторьена Сарду “Федора”. Трудно поверить, но с тех пор эти головные уборы не теряют актуальности. В современной уличной моде Федоры также смотрятся вполне органично.

Объемный ободок

Если на улице еще достаточно тепло, чтобы ходить без шапки, дополните образ объемным ободком. Это один из самых актуальных аксессуаров нескольких последних сезонов.

Лента

Также на теплую погоду вам пригодится шелковая лента, которую вы можете органично вплести в свою прическу.

Металлизированные элементы

Любительницам экстравагантных образов следует добавить к своему образу декоративные цепи, которые можно органично вписать в хвост, косу или пучок.