Для смелых девушек: как повторить невероятно красивый призматический макияж под глазами, переходящий на щеки (идеи с фото)

В последнее время социальные сети стали главными законодателями бьюти-трендов, и уже не визажисты, а блогеры с многомиллионной аудиторией рассказывают, как наносить макияж. Инфлюенсеры, быстро становящиеся иконами стиля, диктуют новые правила. Следовать им или нет, выбор за вами. Но самые смелые девушки смогут воспользоваться советами, как сделать модный Prism Eyes.

Необычный бьюти-тренд

Призматический макияж под глазами – трюк, который поможет скрыть темные круги. Новый тренд, слишком причудливый и необычный для большинства представительниц прекрасного пола, уже нашел своих поклонниц, с удовольствием ему следующих.

Главное – так смешать яркие оттенки теней, чтобы они не слились воедино, а сияли настоящей радугой.

Ставка на синяки под глазами

В начале января 2022 года британская тиктокерша Пиппа Барнс подчеркнула естественную синеву под глазами более сочной палитрой той же гаммы, а потом и вовсе нанесла радужный макияж, переходящий на щеки. Девушку поддержали ее коллеги, которые и вывели на вершину модного Олимпа странный тренд.

Prism Eyes – трансформация другой актуальной тенденции, которая тоже пришла из Tik Tok. Прошлой зимой Сара-Мари Карстенс выложила видео, в котором нанесла на синяки под глазами помаду кирпичного тона. Ролик набрал огромное количество просмотров, правда, не все оценили старания блогера. Многим пользователям Сети показалось, что таким образом красотка не замаскировала, а, наоборот, подчеркнула цветом темные круги.

Удачный эксперимент

Ее идею развили другие креативные блогеры, которые стали раскрашивать область под глазами сначала темными оттенками, а затем яркими красками. По словам инфлюенсеров, они устали от тренда на естественность, потому что при натуральном макияже лицо часто выглядит уставшим. Бьюти-блогеры стали использовать Prism Eyes как некий гипертрофированный прием, позволяющий перебороть свои комплексы по поводу синяков под глазами. Подростки с восторгом восприняли эксперимент, ведь поколение Z активно сопротивляется диктату общества, навязывающему привычные стандарты красоты.

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Но и блогеры постарше поддержали тренд, уже ставший модным. Та же Пиппа Барнс говорит, что ей надоело слышать о своих синяках под глазами от окружающих. «Из-за них я чувствовала себя очень неуверенно», – признается она. А когда девушка решила больше не прятать синеву, а, наоборот, делать акцент на области под глазами, то поняла, что даже недостаток можно превратить в достоинство. Комплекс, который тревожил блогера, был навязан обществом, а сейчас он стал ее изюминкой.

Что должно быть в косметичке

Визажист Наезра, прославившаяся креативными макияжами, представила на суд подписчиков радужный макияж. Она дала несколько советов, как воплотить в жизнь яркий тренд.

Для начала необходимо выровнять тон под глазами – создать идеальное полотно для призматического макияжа. Для этого понадобится консилер пастельных оттенков, который будет гораздо светлее обычного тонального крема, и рассыпчатая пудра.

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Конечно, не обойтись без очень пигментированных матовых или сияющих теней с жемчужными частицами для эффекта преломления света, желательно кремовых или жидких. Кроме того, понадобится кисть для растушевки пигментов. Чтобы образ выглядел законченным, потребуются хайлайтер с эффектом призмы (подсветки для ослепительного свечения) и тушь для глаз. А чтобы создать гламурный лук, можно приклеить несколько блестящих страз.

Модная радуга под глазами

Итак, приступаем к макияжу. Нужно нанести выравнивающую основу под глазами и тональный крем на все лицо, не забывая о шее, а затем похлопывающими движениями закрепить тон полупрозрачной рассыпчатой пудрой.

Теперь пришло время добавить как минимум 5 ярких теней, а затем кистью аккуратно растушевать к носу кремовые текстуры, чтобы получился эффект омбре. Главное – оттенки не должны слиться в единое цветовое пятно.

Завершить образ нужно удлиняющей тушью, а вместо румян использовать сверкающий хайлайтер, который подчеркнет здоровое сияние кожи.

Красивый призматический макияж готов!