Handelsblatt – «мы все выйдем из кризиса обедневшими» — экономисты сулят немецкой экономике мрачные перспективы и неизбежную рецессию

Экономисты убеждены: значительная потеря покупательной способности населения и резкое увеличение издержек компаний из-за высоких цен на энергоносители ведут немецкую экономику прямо к рецессии, пишет Handelsblatt. По мнению экспертов, Германия переживает худший экономический кризис за последние 50 лет: с начала года финансовое положение частных домохозяйств значительно ухудшилось, во избежание массовых увольнений предприятия переводят сотрудников на неполную занятость, а многим небольшим компаниям неизбежно грозит банкротство.



AP

По мнению экономистов, значительная потеря покупательной способности населения и резкое увеличение издержек компаний из-за высоких цен на энергоносители ведут немецкую экономику прямо к рецессии. Аналитик крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Марк Шаттенберг прогнозирует падение ВВП страны в следующем году на 3,5%, пишет Handelsblatt.

Другие экономисты ожидают несколько более мягких последствий, однако также предполагают, что рецессия неизбежна. «Экономический спад оставит свой след и на рынке труда», — подчеркнула Фрици Кёлер-Гайб, главный экономист Германского банка развития KfW.

Прежде всего значительные убытки терпят частные домохозяйства, а их покупательная способность снижается. «Из-за высокой инфляции финансовое положение частных домохозяйств значительно ухудшилось с начала года, — отметила Кёлер-Гейб. — Во втором квартале располагаемый доход частных домохозяйств за вычетом инфляции был на 1,9 процента ниже, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Во второй половине года ожидается дальнейшее падение реальных доходов».

«Потеря покупательной способности снижает потребление, а вместе с повышением процентных ставок — и масштабы строительства частного жилья», — считает она. Марк Шаттенберг высказывает аналогичное мнение: «Большинству домохозяйств придётся справляться с заметными потерями реальных доходов». Экономист одной из крупнейших страховых компаний Европы Allianz Катарина Утермёль выражает свои опасения ещё лаконичнее: «Мы все выйдем из кризиса обедневшими».

Германия переживает худший кризис за последние 50 лет. «Он затмевает мировой экономический кризис и европейский долговой кризис», — предполагает она. По её мнению, ущерб от инфляции должен быть смягчён. С одной стороны, с помощью мер бюджетно-налоговой политики государства, а с другой — с помощью сберегательной модели поведения частных лиц.

По словам Кристофа Зибеке из банка Oldenburgische Landesbank, проблема заключается и в недостаточной осведомлённости. «Политика не должна слишком сильно влиять на цену. В противном случае домохозяйства не отреагируют», — заявил он в ходе дискуссии о возможном ограничении цен на энергоносители. «Стимул потребителей к экономии должен оставаться заметным», — соглашается Вероника Гримм, член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ.

Для неё одним из способов смягчения кризиса в Германии является обеспечение достаточного количества энергии. «Нужно исчерпать все возможности со стороны предложения. Поставки энергоносителей должны быть увеличены», — подчеркнула она.

«У меня такое ощущение, что не все осознают, что одни только возобновляемые источники энергии не смогут быстро заменить российские энергоносители», — добавила Гримм. Например, возобновили работу только две угольные электростанции. «Атомные электростанции также должны продолжать функционировать в следующем году, а не просто быть готовыми к работе», — потребовала она.

Экономист Deutsche Bank Марк Шаттенберг считает, что действительно большие проблемы настигнут Германию только в первом и втором кварталах следующего года. Если хорошо заполненные газохранилища будут опустошены до зимы и для их пополнения придётся покупать газ в больших объёмах, цена будет продолжать расти. В то же время новые договоры с коммунальными службами, обычно заключаемые в конце года, «наделают немало дыр в карманах» частных потребителей.

Экономисты ожидают, что энергетический кризис также приведёт к увеличению числа банкротств, особенно среди небольших компаний с высокой долей затрат на энергоносители. Экспорт также пострадает, поскольку торговым партнёрам за границей также придётся смириться с потерей покупательной способности, считает Кёлер-Гайб.

В этом контексте эксперты призывают к заключению коллективных договоров, предусматривающих умеренное повышение заработной платы. «Аргумент о полной книге заказов потеряет силу», — отмечает Шаттенберг. А Вероника Гримм подчёркивает: «Профсоюзы способны диктовать свои условия из-за нехватки квалифицированных сотрудников. С другой стороны, многие компании находятся под давлением. Остаётся дождаться, как это отразится на заключении договоров».

Глава профсоюза металлистов Германии IG Metall Йорг Хофманн недавно повторил требование о повышении заработной платы на 8% в металлургической и электротехнической промышленности и считает общие опасения по поводу конкурентоспособности немецкой промышленности преувеличенными. «Наихудшим сценарием из наших прогнозов будет рецессия на весь 2023 год со снижением на 1-2 процента. В лучшем случае ноль. В любом случае, мы не на грани», — подчеркнул он.

По словам главы Федерального агентства занятости Андреи Налес, в последнее время всё больше компаний запрашивали информацию об условиях перевода сотрудников на неполную занятость для того, чтобы избежать массовых увольнений. «Это ранний индикатор того, что неполная занятость может снова стать более массовым явлением», — передаёт слова Налес Handelsblatt.