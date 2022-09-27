“Сложно со мной”: как Лядова доставляет проблемы близким людям

В начале сентября состоялась премьера сериала “Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного”, в котором Елена Лядова сыграла главную роль. В недавнем интервью актриса призналась, что совершенно не хотела принимать участие в этом проекте, и на это у нее были разные причины.

Сейчас Лядова лишь благодарна тем, кто ее уговорил сняться в сериале, который, кстати, можно посмотреть в онлайн-кинотеатра “Окко”. На данный момент вышло уже шесть серий. 29 сентября станут доступны для просмотра седьмая и восьмая серии. Кстати, зрители оставляют восторженные комментарии после просмотра сериала.

Мало кто из поклонников Лядовой знает, что актриса является вегетарианкой. О своем питании артистка также рассказала в интервью. По словам Елены, своим рационом она доставляет близким немало проблем. “Им сложно со мной, они теперь всегда парятся — надо какой-то ботвы пожарить, потому что иначе мне есть нечего”, – призналась актриса.

Ранее “Дни.ру” уже писали о звезде сериала “Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного”. Например, приводили слова мужа Елены Лядовой Владимира Вдовиченкова. Тогда он рассказывал о преимуществах жизни с актрисой.