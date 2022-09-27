 

Spiegel – надпись с ворот Бухенвальда останется девизом военной полиции — несмотря на протесты антифашистов

27.09.2022, 21:57, Разное
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Девиз военной полиции бундесвера suum cuique, в переводе означающий «каждому — своё», будет сохранён, пишет Der Spiegel. Эта фраза на немецком языке была выгравирована над главными воротами концлагеря Бухенвальд. Министерство обороны Германии связало выбор такого символа с «благородной прусской традицией» и назвала его «сознательным разрывом с национал-социализмом». Ранее отказаться от этого девиза призвали уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом и Центральный совет евреев Германии.


AP

Девиз военной полиции бундесвера «suum cuique», в переводе означающий «каждому — своё», будет сохранён, несмотря на критику со стороны уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт «не видит причин для устранения этого связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск», заявил в понедельник представитель министерства. Центральный совет евреев Германии также потребовал отказаться от девиза, поскольку эта фраза на немецком языке (Jedem das Seine. — ИноТВ) была выгравирована над главными воротами концлагеря Бухенвальд, пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, латинская фраза «suum cuique» оказалась, в частности, на беретных знаках военной полиции.  

Министерство обороны указывает, что «suum cuique» является правовым принципом, дошедшим до нас из античности. Его суть — «предоставлять каждому то, что ему причитается». В смысле справедливости девиз подчёркивает личные заслуги носящих этот знак отличия: «Каждому по заслугам».

Вскоре после своего создания в 1955 году военная полиция выбрала в качестве своей эмблемы исторический символ прусского ордена Чёрного орла с надписью на латыни. «Военная полиция напрямую связана с благородной прусской традицией», — отметил представитель министерства обороны. Служащие полевой жандармерии, военной полиции вермахта, этот символ не использовали.

«Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — подчёркивает представитель министерства обороны. Бундесвер намерен добавить информацию об истории символа на свой интернет-сайт.

В понедельник уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн собирался посетить штаб-квартиру командования военной полиции в Ганновере вместе с уполномоченным бундестага по делам военнослужащих Евой Хёгль. Он хотел ещё раз обсудить свою инициативу «в отношении девиза suum cuique и решения, которое приняла федеральный министр обороны».

В то же время он приветствовал тот факт, что на сайте военной полиции появится информация о контексте употребления фразы, а история использования немецкого перевода девиза национал-социалистами будет доведена до сведения посетителей учебных курсов. Он сам при этом «предпочёл бы выработать ещё более далеко идущее решение», отмечает Der Spiegel.


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