CNA – судя по объёму утечки, власти Дании предполагают наличие большой пробоины в газопроводе «Северный поток»

Датские власти сообщают, что на основе того объёма газа, который поднимается на поверхность моря из «Северного потока — 2», речь идёт о большой пробоине, передаёт CNA. Впрочем, специалистам ещё предстоит выяснить, что произошло с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сразу в нескольких европейских странах открыты расследования инцидента.

Европейские правительства в срочном порядке расследуют загадочные утечки в двух газопроводах, находящихся в центре энергетического кризиса на континенте. В понедельник датские власти обнаружили утечку в трубопроводе «Северный поток — 2», а вскоре после этого Швеция сообщила о двух утечках в находящемся неподалёку трубопроводе «Северный поток — 1». Ни один из трубопроводов не работал, когда были обнаружены утечки, однако в обоих находился сжатый газ.

Оператор газопроводов Nord Stream AG назвала повреждения беспрецедентными. В Кремле сообщили, что обеспокоены утечками и Москва не исключает саботажа. Газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря в водах Швеции и Дании, были очагами напряжённости в энергетической войне между Европой и Россией. 31 августа РФ приостановила подачу газа в Европу через «Северный поток — 1» после того, как блок ввёл дополнительные санкции против Москвы. А газопровод «Северный поток — 2» не работает, так как Германия решила остановить его сертификацию всего за несколько дней до ввода российских войск на Украину. Из Берлина с нами на связь в прямом эфире выходит Трент Мюррей.

Трент, оператор трубопроводов назвал эти утечки беспрецедентными, а Москва не исключает диверсии, что известно о ходе расследований?

ТРЕНТ МЮРРЕЙ, берлинский корреспондент: Что ж, сейчас множество стран пытаются разобраться в том, что именно произошло. Однако службы безопасности всё чаще говорят, что это не может быть совпадением. Повреждение подводного газопровода — большая редкость, не говоря уже о нескольких повреждениях на нескольких трубопроводах в течение 24 часов. В связи с этим, как вы понимаете, службы безопасности Дании сейчас повышают уровень безопасности вокруг важнейшей энергетической инфраструктуры, чтобы не допустить каких-либо новых повреждений.



Нам также известно, что здесь, в Германии, вопросы, связанные с трубопроводом, как правило, курирует министерство энергетики. Однако расследование этого инцидента там передали в министерство внутренних дел, которое включает в себя разведку и службы безопасности Германии. Так что очевидно, что произошло что-то очень нехорошее.



Как вы уже упомянули, оба трубопровода не перекачивали (газ. — ИноТВ), но в них всё же находилось много сжатого газа. В связи с этим Швеция и Дания установили запретные зоны для судоходства, так как газ поднимается на поверхность. В регионе опасаются за морских обитателей, а также беспокоятся из-за потенциальной опасности для судоходства.



В течение последнего часа или около того датские власти сообщили, что на основе того объёма газа, который поднимается на поверхность в их территориальных водах, они предполагают, что речь не идёт о небольшом повреждении. Они полагают, что в газопроводе большая пробоина, с которой они пытаются справиться.



Как нам известно, специалисты-водолазы пытаются добраться до места происшествия, чтобы установить, что именно произошло. Однако это явно повысило тревогу не только здесь в Германии, но и в некоторых из этих северных стран.

Спасибо. С репортажем из Берлина был Трент Мюррей.

Дата выхода в эфир 27 сентября 2022 года.