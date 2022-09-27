Тело покойного Моисеева в пакете вынесли из квартиры к толпе зевак – видео

Бориса Моисеева не стала днем 27 сентября. Известно, что артист в последние годы жизни был затворником, потому что тяжело болел. Говорят, у певца было три инсульта, была парализована рука и верхняя губа, он трудно говорил и едва узнавал знакомых ему людей.

В Сети пишут, что Моисеев отмучился, уйдя в мир иной. Новость о смерти заслуженного артиста не оставила равнодушным никого. Спустя некоторое время после кончины

Бориса Михайловича возле дома, в котором он жил, собралась толпа зевак.

Судя по видео, которое публикует Пятый канал, тело покойного Бориса Моисеева в синем пакете вынесли прямо к ним, хоть и такого, очевидно, не планировалось. Спрятать усопшего от посторонних глаз у ритуальщиков не вышло.