 

“Террорист”: Собчак показала танцующего голым любителя молодых мальчиков Моисеева

27.09.2022, 21:39, Разное
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Борис Моисеев был противоречивой фигурой, ворвавшейся в мир шоу-бизнеса с революционными хитами “Голубая луна” и “Дитя порока”. Смелый и открытый, но при это м простодушный как ребенок артист вмиг покорил россиян своим оригинальным вокалом и непохожей на других манерой поведения.

Сегодня стало известно, что эстрадный певец и танцовщик Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Он не смог оправиться после двух инсультов, а незадолго до смерти его разбил третий. Состояние певца было крайне тяжелым.

После смерти Бориса Моисеева ведущая Ксения Собчак наконец вздохнула с облегчением и выпалила неприглядный секрет артиста, который, судя по всему, с трудом хранила так много лет и могла бы хранить еще, но теперь показала его.

“На каждой пьянке находился “террорист”, любитель красивых тел молодых мальчиков. И это ни для кого не было секретом, это все знали. Я помню один из приемов в зале “Орленок”, они мне кричали: “А ну, Боряшка, станцуй-ка голым!” – процитировала слова Бориса Моисеева Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева прокомментировала смерть друга. Именно она когда-то заметила эпатажного танцовщика Бориса Моисеева и вывела его на эстраду.


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