Минута – чтобы удалить последние следы грязи, две – на сыворотку: 10-минутный уход за кожей для вечно спешащих

Многие женщины уделяют уходу за кожей лица мало времени, ссылаясь на постоянную занятость и напряженный ритм жизни. Однако косметологи утверждают, что для ежедневного ухода достаточно и 10 минут по утрам.

Шаг 1 — очищение 2 минуты

Прежде чем приступать к дальнейшим уходовым процедурам, кожу лица необходимо тщательно очистить. Это действие позволяет достичь нескольких целей:

С поверхности эпидермиса удаляются отмершие клетки, кожное сало, которое выработалось за ночь, и другие загрязнения. Во время умывания косметическим средством усиливается приток крови к клеткам кожи. Благодаря этому улучшается цвет лица, устраняются небольшие отеки.

Во время очищения лица и шеи эксперты рекомендуют использовать деликатное косметическое средство, которое придает коже сияние. Движения должны быть легкими, массирующими. В конце процедуры остатки средства смывают теплой водой, а кожу осторожно вытирают досуха.

Шаг 2 — тонизирование кожи 1 минута

Использование тоника является одним из важных этапов в ежедневном уходе за кожей. Это средство решает следующие задачи:

Удаляет остатки грязи, с которыми могло не справиться очищающая косметика. Сужает поры (это особенно важно для жирной и комбинированной кожи). Тонизирует, освежает лицо.

Справиться с этой задачей можно не за минуту, а еще быстрее.

Шаг 3 — нанесение сыворотки (2 минуты)

Многие женщины отказываются от использования сыворотки в пользу других косметических средств, например, увлажняющего крема. Как показывает практика, это не лучшее решение, так как сыворотка обладает рядом преимуществ по сравнению с кремом:

Легкая текстура. Эта особенность позволяет сыворотке равномерно распределяться на коже и впитываться за несколько секунд. На коже не остается следов. В состав сывороток чаще всего входят активные компоненты, которые направлены на решение определенной проблемы кожи.

Косметологи рекомендуют наносить сыворотку сразу после использования тоника, пока кожа еще не успела высохнуть. Распределять средство нужно легкими похлопывающими движениями кончиками пальцев.

Шаг 4 — кожа вокруг глаз (1 минута)

Кожа вокруг глаз отличается повышенной чувствительностью, поэтому крема для лица мало подходят для ухода за этой областью.

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Выбрав подходящее средство для своей кожи, можно решить несколько задач:

устранить отечность — мешков под глазами больше не будет; избавится от синих кругов — тон кожи выравнивается; разглаживаются мелкие мимические морщины.

Шаг 5 — отдых (30 секунд)

Чтобы сыворотка и крем для кожи вокруг глаз начали действовать, им нужно немного времени для впитывания. Эти полминуты можно использовать для того, чтобы не спешить, закрыть глаза и настроиться на продуктивный день.

Шаг 6 — увлажнение кожи (2 минуты)

Важность увлажняющего крема для лица недооценивать не стоит. Это средство:

сохраняет уровень влаги в клетках кожи; препятствует появлению сухости и шелушения; улучшает цвет кожи.

Наносить крем нужно в небольших количествах, равномерно распределяя его по всему лицу и области шеи.

Шаг 7 — последний штрих ( минута)

После уходовых процедур осталось еще немного времени, чтобы подчеркнуть красоту. Эти пару минут можно потратить на нанесение блеска для губ или туши.

Тем, кто не пользуется декоративной косметикой, стоит подумать о солнцезащитном креме.